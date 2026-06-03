Июнь в клинике EsteMedika: «Витаминный лифтинг» для нее и глубокое увлажнение для него 03.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Июнь в клинике EsteMedika: «Витаминный лифтинг» для нее и глубокое увлажнение для него

Главный тренд сезона — отказ от плотных тональных средств в пользу легкого ухода. Летом кожа должна дышать, поэтому мы предлагаем:

«Витаминный лифтинг» — сочетание препаратов Belotero Intense и Viscoderm Skinko, которое одновременно решает две ключевые задачи: восстанавливает утраченные объемы и глубоко увлажняет дерму изнутри.

Весь июнь на этот премиальный комплекс действует специальное предложение.

Стоимость комплекса: 23 300 вместо 27 500

Как работает этот дуэт?
Это синергия двух методик, которые работают на разных уровнях, усиливая действие друг друга:

Работа с объемами (Belotero Intense): Филлер мгновенно восполняет дефицит тканей, способствует заполнению глубоких морщин и помогает воссоздать четкие контуры лица.

Интенсивное питание (Viscoderm Skinko): Мощный коктейль из 32 мг гиалуроновой кислоты, 20 аминокислот, 11 минералов и 10 витаминов запускает внутренние ресурсы кожи и обеспечивает надежную антиоксидантную защиту.

Главный плюс: Филлер отвечает за плотность и форму, а биоревитализант стирает признаки «усталого лица», возвращая коже ровный тон и здоровый вид. Результат выглядит абсолютно естественно — без гиперкоррекции, отечности и эффекта «маски».

Комплекс идеален, если вам нужны:

  • Четкие контуры лица и улучшение текстуры кожи.
  • Разглаживание глубоких морщин.
  • Устранение признаков «усталого лица» и тусклого тона.
  • Защита от летнего солнца и стресса.
  • Быстрое восстановление после пилингов, лазера или РФ-лифтинга.

Специальные условия на комплекс АКВАМЕН: ПЕРЕЗАГРУЗКА

Мужская кожа ежедневно подвергается стрессу из-за бритья и солнца, но требует особого, специализированного ухода. В июне открыта запись на биоревитализацию препаратом Atlantis Aquaman — формулой с таурином, разработанной прицельно для плотной мужской кожи.

Стоимость программы: 14 000 вместо 15 500

Показания: сухость, жесткость, шелушение и раздражение после бритья или солнца.
Эффект: интенсивное увлажнение без липкости. Лицо выглядит свежим и отдохнувшим, сохраняется естественная мужская текстура кожи.
Тайминг: сеанс — 60 минут, реабилитация — от 0 до 12 часов, результат — уже через 3 дня.

Обратите внимание: Специальные условия на комплекс «Витаминный лифтинг» и программу «АКВАМЕН: Перезагрузка» действуют только до 30 июня. Записывайтесь заранее на удобные окошки!

Запись через Телеграм или по телефонам: 8-495-122-22-15, 8-985-353-0-353

Адрес: Зеленоград, корпус 353
Сайт: este-medika.ru

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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