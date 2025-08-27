Хотите, чтобы ваш ребёнок познакомился с культурой Израиля и традициями еврейского народа?





В воскресной школе при еврейской общине Зеленограда детей ждёт:

Уроки иврита

Праздники и традиции

Творческие мастер-классы

Вкусный перекус

Возраст: 5-12 лет

Центр Зеленограда



Количество мест ограничено. Оставьте заявку и с Вами свяжутся — https://docs.google.com/forms