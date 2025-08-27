Хотите, чтобы ваш ребёнок познакомился с культурой Израиля и традициями еврейского народа?
В воскресной школе при еврейской общине Зеленограда детей ждёт:
- Уроки иврита
- Праздники и традиции
- Творческие мастер-классы
- Вкусный перекус
Возраст: 5-12 лет
Центр Зеленограда
Количество мест ограничено. Оставьте заявку и с Вами свяжутся — https://docs.google.com/forms
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама