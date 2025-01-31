18 января 2025 года в официальном дилере «Автодин» состоялся финальный розыгрыш призов акции «Два билета в лето. Ваша возможность для ярких впечатлений», которая проходила с 11 октября по 31 декабря 2024 года.
В акции смогли принять участие клиенты дилерского центра «Автодин», которые купили новый автомобиль, дополнительное оборудование, полис КАСКО или воспользовались услугами сервиса.
Розыгрыш прошел в дружной и теплой атмосфере. «Автодин» благодарит всех гостей, которые нашли время посетить мероприятие. Дилерский центр подготовил программу мероприятия так, чтобы получить призы смогли не только участники акции, которые заполняли купон, но и просто гости. Ведущий провел викторину для всех гостей, где каждый мог проверить свои знания и побороться за интересные подарки.
Также в этот день гости могли пройти тест-драйв новых автомобилей, чтобы оценить и проверить на дорогах общего пользования автомобили марок Belgee, Chery, Geely, JAC и KNEWSTAR.
«Автодин» поздравляет всех победителей и особенно счастливого обладателя суперприза! Надеемся, что эти подарки станут началом ваших ярких впечатлений.
Номера выигравших купонов:
- главный приз — сертификат на путешествие на 250 000 рублей — купон АД00555
- iPhone 15 PRO — купон АД00254
- Спортивные часы Garmin — купон АД00583
- Смарт-часы Apple Watch — купон АД00011
- Наушники Air Pods — купоны АД00586 и АД00639
- Умная колонка Алиса Станция 2 — купон АД00512
- Умная колонка Алиса Станция Лайт — купоны АД00080, АД00564, АД00079, АД00570
- Худи — купон АД00064
- Футболка — купон АД00551
- Термос — купон АД00024
- Зонт — купон АД00656
- Бафф — купон АД00081
- Бутылка для воды — купон АД00519
- Кепка — АД00492
- Кружка — АД00516
Также для гостей «Автодин» разыграл подарки от своих партнеров.
Подробный фотоотчет с мероприятия размещен в группе Вконтакте «Автодин».
В дилерском центре «Автодин» всегда действуют выгодные предложения и интересные акции на покупку и обслуживание автомобилей.
«Автодин» ждёт вас в автосалоне — возможно, следующий приз окажется именно вашим!
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