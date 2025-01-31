Розыгрыш прошел в дружной и теплой атмосфере. «Автодин» благодарит всех гостей, которые нашли время посетить мероприятие. Дилерский центр подготовил программу мероприятия так, чтобы получить призы смогли не только участники акции, которые заполняли купон, но и просто гости. Ведущий провел викторину для всех гостей, где каждый мог проверить свои знания и побороться за интересные подарки.

Также в этот день гости могли пройти тест-драйв новых автомобилей, чтобы оценить и проверить на дорогах общего пользования автомобили марок Belgee, Chery, Geely, JAC и KNEWSTAR.

«Автодин» поздравляет всех победителей и особенно счастливого обладателя суперприза! Надеемся, что эти подарки станут началом ваших ярких впечатлений.

Номера выигравших купонов:



главный приз — сертификат на путешествие на 250 000 рублей — купон АД00555

iPhone 15 PRO — купон АД00254

Спортивные часы Garmin — купон АД00583

Смарт-часы Apple Watch — купон АД00011

Наушники Air Pods — купоны АД00586 и АД00639

Умная колонка Алиса Станция 2 — купон АД00512

Умная колонка Алиса Станция Лайт — купоны АД00080, АД00564, АД00079, АД00570

Худи — купон АД00064

Футболка — купон АД00551

Термос — купон АД00024

Зонт — купон АД00656

Бафф — купон АД00081

Бутылка для воды — купон АД00519

Кепка — АД00492

Кружка — АД00516

Также для гостей «Автодин» разыграл подарки от своих партнеров.

Подробный фотоотчет с мероприятия размещен в группе Вконтакте «Автодин».

В дилерском центре «Автодин» всегда действуют выгодные предложения и интересные акции на покупку и обслуживание автомобилей.

«Автодин» ждёт вас в автосалоне — возможно, следующий приз окажется именно вашим!

Адрес: МО, Солнечногорский р-он, р.п. Ржавки, 2-й микрорайон, стр. 14

Телефон: 8-495-775-44-00

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