Итоги розыгрыша «Два билета в лето» подвели в официальном дилере «Автодин» 31.01.2025 Реклама ООО «АВТОДИН-МОТОРС» ИНН:5044120449 erid:2VSb5xC3eG8

18 января 2025 года в официальном дилере «Автодин» состоялся финальный розыгрыш призов акции «Два билета в лето. Ваша возможность для ярких впечатлений», которая проходила с 11 октября по 31 декабря 2024 года.

В акции смогли принять участие клиенты дилерского центра «Автодин», которые купили новый автомобиль, дополнительное оборудование, полис КАСКО или воспользовались услугами сервиса.

Розыгрыш прошел в дружной и теплой атмосфере. «Автодин» благодарит всех гостей, которые нашли время посетить мероприятие. Дилерский центр подготовил программу мероприятия так, чтобы получить призы смогли не только участники акции, которые заполняли купон, но и просто гости. Ведущий провел викторину для всех гостей, где каждый мог проверить свои знания и побороться за интересные подарки.

Также в этот день гости могли пройти тест-драйв новых автомобилей, чтобы оценить и проверить на дорогах общего пользования автомобили марок Belgee, Chery, Geely, JAC и KNEWSTAR.

«Автодин» поздравляет всех победителей и особенно счастливого обладателя суперприза! Надеемся, что эти подарки станут началом ваших ярких впечатлений.

Номера выигравших купонов:

  • главный приз — сертификат на путешествие на 250 000 рублей — купон АД00555
  • iPhone 15 PRO — купон АД00254
  • Спортивные часы Garmin — купон АД00583
  • Смарт-часы Apple Watch — купон АД00011
  • Наушники Air Pods — купоны АД00586 и АД00639
  • Умная колонка Алиса Станция 2 — купон АД00512
  • Умная колонка Алиса Станция Лайт — купоны АД00080, АД00564, АД00079, АД00570
  • Худи — купон АД00064
  • Футболка — купон АД00551
  • Термос — купон АД00024
  • Зонт — купон АД00656
  • Бафф — купон АД00081
  • Бутылка для воды — купон АД00519
  • Кепка — АД00492
  • Кружка — АД00516

Также для гостей «Автодин» разыграл подарки от своих партнеров.

Подробный фотоотчет с мероприятия размещен в группе Вконтакте «Автодин».

В дилерском центре «Автодин» всегда действуют выгодные предложения и интересные акции на покупку и обслуживание автомобилей.

«Автодин» ждёт вас в автосалоне — возможно, следующий приз окажется именно вашим!

Адрес: МО, Солнечногорский р-он, р.п. Ржавки, 2-й микрорайон, стр. 14

Телефон: 8-495-775-44-00

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