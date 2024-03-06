Классно быть богатым и знаменитым, жить в городе мечты и ездить на крутой тачке. Если вовремя прилагать усилия, учиться новому и применять знания, опережая время, то можно стать и вторым Илоном Маском. Вы выбрали для себя обучение IT, значит, вы уже на верном пути. И чтобы сделать его не просто полезным, но и приятным, мы приготовили для вас фантастический подарок.
Отправить на Марс мы вас пока не можем, а вот подарить один из самых технологичных автомобилей современности — с удовольствием.
Объявляем акцию «Тесла-Весна в ТОП»:
- Оплати обучение в Академии, Школе, Колледже или Университете ТОП, Академии Step2Speak на сумму от 19 900 руб или купи тур в IT TOP Travel в период проведения акции
- Прими участие в творческом конкурсе
- Выиграй автомобиль Tesla
Период проведения акции: 01.03-31.05.2024
Участники акции: новые студенты, заключившие договор в период проведения акции, достигшие возраста 18 лет и старше или их родители, официальные представители
Подведение итогов: до 30.06.2024
Полные правила акции: на сайте и у менеджеров Академии.
Регистрируйтесь на встречу в Академию, чтобы успеть принять участие в Акции и узнать подробности предложения:
по телефону +7-495-135-05-80 или на сайте.