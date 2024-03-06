Отправить на Марс мы вас пока не можем, а вот подарить один из самых технологичных автомобилей современности — с удовольствием.

Объявляем акцию «Тесла-Весна в ТОП»:

Оплати обучение в Академии, Школе, Колледже или Университете ТОП, Академии Step2Speak на сумму от 19 900 руб или купи тур в IT TOP Travel в период проведения акции

Прими участие в творческом конкурсе

Выиграй автомобиль Tesla

Период проведения акции: 01.03-31.05.2024

Участники акции: новые студенты, заключившие договор в период проведения акции, достигшие возраста 18 лет и старше или их родители, официальные представители

Подведение итогов: до 30.06.2024

Полные правила акции: на сайте и у менеджеров Академии.



Регистрируйтесь на встречу в Академию, чтобы успеть принять участие в Акции и узнать подробности предложения:

по телефону +7-495-135-05-80 или на сайте.