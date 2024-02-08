Успейте забронировать место в группе на весенние и летние каникулы с «Компьютерной Академией ТОП».
Как сделать так, чтобы дети провели время на каникулах не просто весело, но и с пользой?
«Компьютерная Академия ТОП» подготовила познавательные и увлекательные программы для школьников.
В IT-клубе академии они окунутся в невероятный и удивительный мир программирования и робототехники, откроют для себя много нового и интересного, смогут посмотреть на мир информационных технологий изнутри.
Дарите своему ребенку яркие, незабываемые эмоции и впечатления вместе с «Компьютерной Академией ТОП».
Акция раннего бронирования действует:
- до 15 февраля на весенние каникулы
- до 29 февраля на летние каникулы.
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж
Телефон: 8-495-135-05-80
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