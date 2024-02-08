Как сделать так, чтобы дети провели время на каникулах не просто весело, но и с пользой?

«Компьютерная Академия ТОП» подготовила познавательные и увлекательные программы для школьников.



В IT-клубе академии они окунутся в невероятный и удивительный мир программирования и робототехники, откроют для себя много нового и интересного, смогут посмотреть на мир информационных технологий изнутри.



Дарите своему ребенку яркие, незабываемые эмоции и впечатления вместе с «Компьютерной Академией ТОП».



Акция раннего бронирования действует:

до 15 февраля на весенние каникулы

до 29 февраля на летние каникулы.

Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж

Телефон: 8-495-135-05-80

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