Ищете лагерь для ребёнка? Попробуйте летние клубы «АртистЛэнд». 04.05.2025 Peклама ИП Сакмарова Н.А. ИHH:631895005120 еrid:2Vtzqvgni2w

Для детей от 7 до 16 лет.

До 15 мая скидка 10%!

В АртистЛэнде есть 2 летних клуба дневного пребывания: «Кинолагерь» и «Лидер профессий» с бизнес-уклоном.

«Кинолагерь»
Адрес: корпус 1650
1 смена — 2 недели с 10.00/8.00 до 18.00.
Питание 2 раза в день.

Что будет:
— Крутые мастер-классы по актёрскому мастерству. Ребёнок сможет легко проявлять себя на публике и на камере, что поможет ему в развитии личного бренда.
— Разовьёт навыки Soft skills: креативность, коммуникация, командообразование и эмоциональный интеллект. А так же фантазию, воображение, внимание и память.
— Ребёнок изучит все этапы создания фильма — от идеи и написания сценария до съёмок и постпродакшена.
— Ребёнок поработает с профессиональным режиссёром.
— Каждый попробует себя на съемочной площадке в разных ролях — актер, помощник режиссёра, светооператор, звукооператор и т. д.

Результат:
Фильм с вашим ребёнком!
Будете смотреть и гордиться им. Он останется с вами на память навсегда!

«Лидер профессий»
Адрес: корпус 363
1 смена — 4 недели с 10.00/8.00 до 18.00.
Можно так же выбрать 3, 2 или 1 неделю в летнем клубе.
Питание 2 раза в день.

Что будет:
— Профориентация — 10 популярных профессий. Бизнесмен, IT-специалист, врач, художник, фотограф, актёр, певец, блогер, юрист, маркетолог. Дети познакомятся с этими профессиями, что поможет им в профориентации и самоопределении.
— Глубокое изучение профессий: мастер-классы, экскурсии на локации профессий, будут приходить эксперты, представители этих профессий и проводить лекции и мастер-классы.
— Бизнес-уклон — будет глубоко изучаться тема бизнеса. Как из изучаемых профессий сделать бизнес, как эти профессии помогают бизнесу, как они взаимосвязаны в бизнесе и т. д. В финале — бизнес конференция!
— Множество полезных жизненных навыков. У ребёнка появятся навыки soft skills: креативность, критическое мышление, лидерские качества, амбициозность, уверенность в себе, коммуникативность.

Результат:
Бизнес-конференция в финале смены, на которой каждый ребёнок представит свой бизнес проект — идею, способ реализации, рекламу, маржинальность, прибыль и т. д.
Профориентация — бесценные навыки и опыт, которые помогут ребёнку в самореализации для успешной жизни!
Ваш ребёнок расширит кругозор, общаясь с интересными людьми, в дружной атмосфере и проведёт лето с пользой!

Во всех летних клубах:

  • Лето без гаджетов. Детям даются гаджеты только на 1 час в день.
  • Дети под присмотром и в безопасности — педагог и вожатый внимательно следят за детьми.
  • Ежедневная зарядка, много времени на свежем воздухе.

До 15 мая скидка 10% на летние клубы!
Забронировать место в клубе, задать вопросы и узнать подробности можно по телефону: +7977-313-54-80. Или по ссылке на WhatsApp.
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