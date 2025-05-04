«Лидер профессий»

Адрес: корпус 363

1 смена — 4 недели с 10.00/8.00 до 18.00.

Можно так же выбрать 3, 2 или 1 неделю в летнем клубе.

Питание 2 раза в день.



Что будет:

— Профориентация — 10 популярных профессий. Бизнесмен, IT-специалист, врач, художник, фотограф, актёр, певец, блогер, юрист, маркетолог. Дети познакомятся с этими профессиями, что поможет им в профориентации и самоопределении.

— Глубокое изучение профессий: мастер-классы, экскурсии на локации профессий, будут приходить эксперты, представители этих профессий и проводить лекции и мастер-классы.

— Бизнес-уклон — будет глубоко изучаться тема бизнеса. Как из изучаемых профессий сделать бизнес, как эти профессии помогают бизнесу, как они взаимосвязаны в бизнесе и т. д. В финале — бизнес конференция!

— Множество полезных жизненных навыков. У ребёнка появятся навыки soft skills: креативность, критическое мышление, лидерские качества, амбициозность, уверенность в себе, коммуникативность.



Результат:

Бизнес-конференция в финале смены, на которой каждый ребёнок представит свой бизнес проект — идею, способ реализации, рекламу, маржинальность, прибыль и т. д.

Профориентация — бесценные навыки и опыт, которые помогут ребёнку в самореализации для успешной жизни!

Ваш ребёнок расширит кругозор, общаясь с интересными людьми, в дружной атмосфере и проведёт лето с пользой!