Магазин современных товаров «Интрендс» открывает свои двери покупателям с обновлённым ассортиментом. В продаже самые востребованные товары из Азии!
Здесь можно найти классные товары к школе в мимимишном азиатском стиле, а также с любимыми персонажами аниме и кей-поп айдолами: канцелярия, товары для творчества, рюкзаки, пеналы, сумки для обуви, шопперы. На тетради и ручки действует акция «1+1», а на скетчбуки — скидка 30%. Предложение ограничено количеством.
А также в продаже товары для досуга: милые плюшевые игрушки, фигурки героев аниме, большой выбор игральных карт и наборов фотокарточек, конструкторы, пазлы, раскраски, стикеры для бомбинга. Хорошо забытые и снова популярные: тамагочи, тетрис, спиральки, водяные игрушки-антистресс — и не только!
В «Интрнедс» вас ждет целый зал азиатских вкусняшек! Более 40 видов заморских напитков, чипсы, конфеты, мармелад и другие сладости. А также любимая многими корейская лапша.
Так много всего в одном магазине, что не перечислить, приходите и убедитесь сами, что в «Интрендс» и ребенок, и взрослый найдет что-то по душе для себя или в подарок.
До 27 июля включительно подарок каждому покупателю при покупке от 300 рублей. Приходите скорее, вас очень ждут грамотные и доброжелательные консультанты магазина, которые всегда готовы помочь с выбором, рассказать о всех товарах и новинках!
Адрес магазина, наполненного доброжелательной атмосферой: 17 микрорайон, Георгиевский пр-т, дом 33, корпус 1.
График работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.