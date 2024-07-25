Так много всего в одном магазине, что не перечислить, приходите и убедитесь сами, что в «Интрендс» и ребенок, и взрослый найдет что-то по душе для себя или в подарок.



До 27 июля включительно подарок каждому покупателю при покупке от 300 рублей. Приходите скорее, вас очень ждут грамотные и доброжелательные консультанты магазина, которые всегда готовы помочь с выбором, рассказать о всех товарах и новинках!

Адрес магазина, наполненного доброжелательной атмосферой: 17 микрорайон, Георгиевский пр-т, дом 33, корпус 1.

График работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.

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