Компания «Мега продукт» предлагает вашему вниманию интернет-магазин экзотических фруктов.

Манго по 200р/кг круглый год

Сочные мандарины из Азии

Сезонные фрукты по супер выгодным ценам

Найдётся всё в онлайн-магазине «Мега продукт». Прямые поставки из Азии и Европы.



Доставка по Зеленограду и Химкам от любой суммы бесплатная.

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А скоро компания откроет в Зеленограде склад самовывоза.