Московский независимый антрепризный театр приглашает вас на интерактивный спектакль для детей «Сказка о потерянном времени» по мотивам произведения Е. Шварца, которое интересно ребятам старшего возраста уже долгие годы… (Всем известная история о Пете Зубове, который потерял самое дорогое, что есть у каждого человека — время).

Коварные волшебники обманным путем забрали детство у ребят, предложив им окунуться в мир новомодных гаджетов.

И вот ребята уже откладывают важные дела на потом из-за своей лени. Так легко лишиться всего, ничего не делая. Что и произошло с главными героями. Из-за колдовства школьники постарели, а волшебники превратились в детей. Теперь перед ребятами стоит нелегкая задача: вернуть свое детство и то самое драгоценное время.

Что же им придется сделать для этого? На что они будут готовы пойти? Что им поможет в этом? Ведь добиться успеха они смогут, только если приложат большие усилия…

Дата: воскресенье 23 ноября, 12:00 (продолжительность 1 час)
Адрес: ДК МИЭТ, Зеленоград, пл. Шокина, 1, стр. 2
Купить билеты: biletof.com
Стоимость билетов: 600-1200 рублей
Рекомендуемый возраст для просмотра спектакля: от 6 до 12 лет (детям до 4 лет бесплатно, на одном месте со взрослым)

Дорогие друзья, Московский независимый антрепризный театр будет рад видеть вас на интерактивном спектакле по мотивам сказки Е. Шварца «Сказка о потерянном времени», где вы и ваши дети смогут помочь Пете и его друзьям вернуть все на круги своя и погрузиться в эту поучительную историю о таких простых и понятных истинах о добре, дружбе и взаимопомощи.

Все ответы в сказке — о важности ценить каждый миг, ответственно подходить к своим обязанностям и быть настоящим другом!

Режиссер: Ульяна Чеботарь
Продюсер: Юлия Зорина
Участвуют актеры кино, ТВ и Московских театров: Потапова Виктория, Иванова Любовь, Макарычев Данила, Оразова Медина, Стремин Сергей, Казаков Вадим, Казакова Алиса, Маликова Екатерина, Трифонова Дарья.
