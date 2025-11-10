Коварные волшебники обманным путем забрали детство у ребят, предложив им окунуться в мир новомодных гаджетов.

И вот ребята уже откладывают важные дела на потом из-за своей лени. Так легко лишиться всего, ничего не делая. Что и произошло с главными героями. Из-за колдовства школьники постарели, а волшебники превратились в детей. Теперь перед ребятами стоит нелегкая задача: вернуть свое детство и то самое драгоценное время.

Что же им придется сделать для этого? На что они будут готовы пойти? Что им поможет в этом? Ведь добиться успеха они смогут, только если приложат большие усилия…

Дата: воскресенье 23 ноября, 12:00 (продолжительность 1 час)

Адрес: ДК МИЭТ, Зеленоград, пл. Шокина, 1, стр. 2

Купить билеты: biletof.com

Стоимость билетов: 600-1200 рублей

Рекомендуемый возраст для просмотра спектакля: от 6 до 12 лет (детям до 4 лет бесплатно, на одном месте со взрослым)