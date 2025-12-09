Интерактивное театрализованное представление «Приёмная Деда Мороза» — для детей от 2 до 5 лет приглашает в атмосферу традиций русской зимы. 09.12.2025 Реклама ШАХМАТОВ И.Д. ИНН:690893603805 erid:2Vtzqwnccq7

Трогательно, удивительно, по-настоящему. Без суеты больших «ёлок». Это не шоу и не громкая анимация.

6 лет организаторам доверяют первые детские впечатления о вселенной главного волшебника страны!

Где?
Камерный концертный зал Музея Зеленограда (корпус 360, дом «Флейта») — Яндекс.Карты
Продолжительность — 1 час
Количество детей на сеансе — до 18 человек

У главных героев шикарные театральные костюмы, расшитые камнями, а сами актёры — добрые и магнетически настоящие!

Что будет?
— Живая ель и фотозона в русском стиле.
— Знакомство с маленьким музеем старинных вещиц Деда Мороза.
— Валяные из шерсти перчаточные куклы на сцене-подоконнике нижегородского наличника оживут вместе с милой историей.
— Под живые гусли малыши будут участвовать в интерактивах. В этом году организаторы
собрали в программе лучшие активности всех предыдущих программ и добавили новые.
— Будут игры с Дедушкой Морозом и хоровод под традиционную песню «В лесу родилась ёлочка».
— Каждый малыш унесёт с собой светлячка с ёлки в маленьком мешочке.
— Родителям Дедушка Мороз подарит ёлочную игрушку — деревянного коника с бубенчиком и предсказанием.

* В конце интерактивного спектакля можно рассказать Деду Морозу стихотворение или спеть песню, сфотографироваться на свой гаджет.

Важно, что в Приёмной Деда Мороза не дарят подарок! Главный волшебник страны сообщает, что подарки дети найдут под ёлочкой в новогоднюю ночь, поэтому просят не приносить их на сеанс.

приемнаядедамороза.рф/ — Здесь билеты и подробности в описании сеансов!

Информация по телефонам:
+7-963-632-40-88
+7-966-113-11-30

После оплаты заказа на почту поступит чек и билет. Просим вас внимательно и полностью заполнять поля формы оплата заказа.

Обратите внимание на правила возврата билетов в соответствии со статьей 52.1 Федерального закона от 18.07.2019 №193-ФЗ.

Организатор — семья проектов «Библиотека событий»
Как и все предыдущие 6 лет Приёмную Деда Мороза бережно создают для вас Ксения Бородич и Наталья Пфайфер!

Приемная Деда Мороза 2025-2026
