Трогательно, удивительно, по-настоящему. Без суеты больших «ёлок». Это не шоу и не громкая анимация.



6 лет организаторам доверяют первые детские впечатления о вселенной главного волшебника страны!



Где?

Камерный концертный зал Музея Зеленограда (корпус 360, дом «Флейта») — Яндекс.Карты

Продолжительность — 1 час

Количество детей на сеансе — до 18 человек



У главных героев шикарные театральные костюмы, расшитые камнями, а сами актёры — добрые и магнетически настоящие!



Что будет?

— Живая ель и фотозона в русском стиле.

— Знакомство с маленьким музеем старинных вещиц Деда Мороза.

— Валяные из шерсти перчаточные куклы на сцене-подоконнике нижегородского наличника оживут вместе с милой историей.

— Под живые гусли малыши будут участвовать в интерактивах. В этом году организаторы

собрали в программе лучшие активности всех предыдущих программ и добавили новые.

— Будут игры с Дедушкой Морозом и хоровод под традиционную песню «В лесу родилась ёлочка».

— Каждый малыш унесёт с собой светлячка с ёлки в маленьком мешочке.

— Родителям Дедушка Мороз подарит ёлочную игрушку — деревянного коника с бубенчиком и предсказанием.



* В конце интерактивного спектакля можно рассказать Деду Морозу стихотворение или спеть песню, сфотографироваться на свой гаджет.



Важно, что в Приёмной Деда Мороза не дарят подарок! Главный волшебник страны сообщает, что подарки дети найдут под ёлочкой в новогоднюю ночь, поэтому просят не приносить их на сеанс.



приемнаядедамороза.рф/ — Здесь билеты и подробности в описании сеансов!



Информация по телефонам:

+7-963-632-40-88

+7-966-113-11-30



После оплаты заказа на почту поступит чек и билет. Просим вас внимательно и полностью заполнять поля формы оплата заказа.



Обратите внимание на правила возврата билетов в соответствии со статьей 52.1 Федерального закона от 18.07.2019 №193-ФЗ.



Организатор — семья проектов «Библиотека событий»

Как и все предыдущие 6 лет Приёмную Деда Мороза бережно создают для вас Ксения Бородич и Наталья Пфайфер!



Приемная Деда Мороза 2025-2026