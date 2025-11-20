В ЦКО МИЭТ стартуют интенсивные программы, которые позволяют школьникам быстро погрузиться в мир технологий и получить первые результаты уже в начале обучения. На занятиях участники создают проекты в Scratch и Roblox, делают первые шаги в Python или осваивают трёхмерное моделирование в Blender.
Перед началом интенсива проводится открытое занятие, позволяющее участникам погрузиться в практику и понять, какое направление им интересно выбрать.
Кроме интенсивов, ЦКО МИЭТ представляет новые направления для подростков 13-17 лет, которые помогают осваивать современные инструменты и применять их в собственных проектах.
- Figma и основы интерфейсного дизайна,
- искусственный интеллект как инструмент помощи в учёбе и проектах,
- курс по созданию собственного бизнес-проекта,
- медиапроектирование для старшеклассников.
Эти курсы позволят подросткам научиться работать работать с цифровыми и финансовыми инструментами, разрабатывать бизнес-планы и финансовые модели проектов.
Сайт: mietcenter.ru
Телефоны: +7-499-735-32-65 и +7-916-062-04-09