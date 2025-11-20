В ЦКО МИЭТ стартуют интенсивные программы, которые позволяют школьникам быстро погрузиться в мир технологий и получить первые результаты уже в начале обучения. На занятиях участники создают проекты в Scratch и Roblox, делают первые шаги в Python или осваивают трёхмерное моделирование в Blender.



Перед началом интенсива проводится открытое занятие, позволяющее участникам погрузиться в практику и понять, какое направление им интересно выбрать.