«У наших выпускников нет проблем с трудоустройством»

Гуманитарный университет профсоюзов входит в число ведущих вузов страны, это безусловный знак качества. Здесь готовят профессионалов. Это инновационный центр, работающий на стыке искусства, культуры и информационных технологий. Именно с новейшими технологиями — искусственным интеллектом, нейросетями — связаны новые направления обучения, появившиеся в этом году в Московском филиале вуза. Об этом мы подробнее поговорили с директором Московского филиала СПбГУП Дмитрием Петровичем Ануфриевым.

— Новые технологии не так давно буквально ворвались в нашу жизнь. Для рядового потребителя это пока из разряда «спросите у Алисы». Между тем, искусственный интеллект — мощный инструмент, применяемый в самых разных сферах, с огромным научным и рабочим потенциалом и перспективами. Но этот инструмент надо изучать, надо уметь управлять им, чтобы использовать максимально эффективно. Например, пока чрезвычайно мало специалистов, способных составить договор, защищающий авторские права при использовании произведений с целью обучения нейросетей.

По большому счету, нейросетевые алгоритмы давно используются в той же промышленности для оптимизации рабочих процессов. Важнейшие задачи — правильно обучить нейросеть, использовать ее алгоритмы в своих интересах, заложить в неё то, что нужно для бизнеса, государственного управления. И при этом не нарушить действующее законодательство и пространство традиционных российских ценностей.

Мы изучаем возможности применения цифровых технологий в разных направлениях — юриспруденции, управлении и проектировании креативных индустрий, экономике, управлении медиасистемами, выставочных и иных культурных проектах.

При этом новые технологии совершенно не исключают, а, наоборот, дополняют и совершенствуют наработанные десятилетиями учебные практики. Мы даём основательные знания, ориентируемся на решение конкретных задач в процессе обучения, погружаем в профессию. Наши студенты, как правило, работают уже со второго-третьего курса. У выпускников нет проблем с трудоустройством, они вполне востребованы и успешны.

- Сейчас, вероятно, поступление актуально не столько для выпускников школ, сколько для уже работающих людей?

— Да. Наши новые профили обучения особенно ценны для выпускников колледжей, уже работающих людей — они могут получить качественное второе образование, перспективную специальность. Советую поторопиться: с 1 сентября этого года вступают в силу новые правила — поступить в вуз без ЕГЭ можно будет только в рамках уже полученной специальности. С «менеджмента» в колледже на «менеджмент» в вузе, например. В ином случае поступление станет возможно только по результатам ЕГЭ. Так что пока есть время поступить без них на выбранное направление.

А это очень ценно со всех точек зрения. Это уже не учеба ради диплома вуза, а осознанный выбор. Можно получить вторую специальность, чтобы влиться в семейный бизнес тем же юристом. Или вернуться в свою организацию и построить карьеру управленца. Или стать индивидуальным предпринимателем и начать свой бизнес в рекламном деле с друзьями. Вариантов множество — главное, чтобы был искренний интерес к профессии.