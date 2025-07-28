Институт искусств и информационных технологий рядом с Зеленоградом. Новые направления, лучшие образовательные традиции и гарантированное трудоустройство 28.07.2025 Реклама СПБГУП ИНН:7816002340 erid:2Vtzqv86xWk

В пяти минутах езды от Зеленограда, у Льяловского шоссе, работает Московский филиал одного из старейших и известных вузов северной столицы — Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Название филиала — Институт искусств и информационных технологий. Здесь представлены уникальные, инновационные и весьма перспективные программы обучения. Созданы отличные условия для учебы и студенческой жизни. Идёт приём!

Кратко о главном

  • Обучение проводится по девяти направлениям: реклама и связи с общественностью, социально-культурная деятельность, прикладная информатика, экономика, менеджмент, юриспруденция, конфликтология, история искусств, звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ.
  • Форма обучения: очная, заочная, вечерняя.
  • Поступать можно после окончания школы или колледжа.
  • Стоимость обучения (от 74 тысяч рублей в год).
  • Последний год учёбы — в головном вузе в Санкт-Петербурге.
  • Общежитие есть — благоустроенное и недорогое.

«У наших выпускников нет проблем с трудоустройством»

Гуманитарный университет профсоюзов входит в число ведущих вузов страны, это безусловный знак качества. Здесь готовят профессионалов. Это инновационный центр, работающий на стыке искусства, культуры и информационных технологий. Именно с новейшими технологиями — искусственным интеллектом, нейросетями — связаны новые направления обучения, появившиеся в этом году в Московском филиале вуза. Об этом мы подробнее поговорили с директором Московского филиала СПбГУП Дмитрием Петровичем Ануфриевым.

— Новые технологии не так давно буквально ворвались в нашу жизнь. Для рядового потребителя это пока из разряда «спросите у Алисы». Между тем, искусственный интеллект — мощный инструмент, применяемый в самых разных сферах, с огромным научным и рабочим потенциалом и перспективами. Но этот инструмент надо изучать, надо уметь управлять им, чтобы использовать максимально эффективно. Например, пока чрезвычайно мало специалистов, способных составить договор, защищающий авторские права при использовании произведений с целью обучения нейросетей.

По большому счету, нейросетевые алгоритмы давно используются в той же промышленности для оптимизации рабочих процессов. Важнейшие задачи — правильно обучить нейросеть, использовать ее алгоритмы в своих интересах, заложить в неё то, что нужно для бизнеса, государственного управления. И при этом не нарушить действующее законодательство и пространство традиционных российских ценностей.

Мы изучаем возможности применения цифровых технологий в разных направлениях — юриспруденции, управлении и проектировании креативных индустрий, экономике, управлении медиасистемами, выставочных и иных культурных проектах.

При этом новые технологии совершенно не исключают, а, наоборот, дополняют и совершенствуют наработанные десятилетиями учебные практики. Мы даём основательные знания, ориентируемся на решение конкретных задач в процессе обучения, погружаем в профессию. Наши студенты, как правило, работают уже со второго-третьего курса. У выпускников нет проблем с трудоустройством, они вполне востребованы и успешны.

- Сейчас, вероятно, поступление актуально не столько для выпускников школ, сколько для уже работающих людей?

— Да. Наши новые профили обучения особенно ценны для выпускников колледжей, уже работающих людей — они могут получить качественное второе образование, перспективную специальность. Советую поторопиться: с 1 сентября этого года вступают в силу новые правила — поступить в вуз без ЕГЭ можно будет только в рамках уже полученной специальности. С «менеджмента» в колледже на «менеджмент» в вузе, например. В ином случае поступление станет возможно только по результатам ЕГЭ. Так что пока есть время поступить без них на выбранное направление.

А это очень ценно со всех точек зрения. Это уже не учеба ради диплома вуза, а осознанный выбор. Можно получить вторую специальность, чтобы влиться в семейный бизнес тем же юристом. Или вернуться в свою организацию и построить карьеру управленца. Или стать индивидуальным предпринимателем и начать свой бизнес в рекламном деле с друзьями. Вариантов множество — главное, чтобы был искренний интерес к профессии.

Как устроена студенческая жизнь в Менделеево

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов в следующем году отметит своё столетие. Московский филиал намного моложе, но является неотъемлемой частью университета, самым большим обособленным структурным подразделением, сохраняет и развивает его традиции. Здесь своя особая и уютная атмосфера. Институт в Менделеево находится в живописном месте, среди величественных деревьев. Здание вуза просторное, вмещает в себя учебные аудитории, актовые залы, библиотеку, благоустроенное общежитие. Это очень удобно, учитывая насыщенную студенческую жизнь: семинары, проекты, культурные мероприятия, спорт, праздники, всевозможные клубы — исторические, игровые, психологические, литературные, танцевальные.

Молодежи здесь совсем не скучно! Кстати, общежитие вполне доступно по ценам.

А в Петербурге, где студенты заканчивают обучение, можно жить в Доме студентов. Это великолепное здание, выполненное в лучших традициях культурной столицы. Для студента еще и уникальная возможность пожить и поучиться в красивейшем городе, найти новых друзей, завести полезные знакомства.

Почему ценится диплом СПбГУП

СПбГУП был создан профсоюзами Ленинграда в 1926 году. В советское время вуз вел подготовку руководящих кадров для крупнейших учреждений социально-культурной сферы СССР — областных и республиканских дворцов культуры, крупнейших туристических учреждений и здравниц страны. К 1980-м годам по качеству образования он не уступал ни одному советскому вузу этого профиля. В новые времена вуз работает под эгидой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Это большая и достаточно мощная организация, вовлеченная в принятие решений государственного масштаба. Профсоюзы — это условия труда, зарплата, социальные вопросы, поддержка сотрудников.

Университет, как и раньше, готовит крепкие, добротные кадры для решения практических задач. Прекрасный профессорско-преподавательский коллектив, современные инновационные методики, успешную работу в сфере культуры, управления, образования нескольких поколений выпускников вуза — эти качества и достижения отмечены президентом России Владимиром Путиным.


Московский филиал СПбГУП: Московская область, Солнечногорский район, поселок Менделеево, Льяловское шоссе, дом 1. Из Зеленограда можно добраться на автобусах 476, 493, 127 — остановка «Курсы ВЦСПС».

Приемная комиссия: 8-499-288-25-76 , 8-925-917-87-00.

Сайт

msk.info@gup.ru

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