Московский институт электронной техники (НИУ МИЭТ) приглашает вас поступить в магистратуру на следующие программы:



«Психология», направленность «Инженерная психология (психология труда) в высокотехнологичных отраслях».

Форма обучения: очная.

Программа готовит специалистов, которые будут осуществлять симбиоз человека и сложных технологических систем. В процессе обучения студенты будут глубоко погружаться в вопросы эргономики, проектирования человеко-машинных интерфейсов (UX/UI), анализа надежности оператора и психологии безопасности. Также в программу подготовки будущих специалистов входит знакомство с современными методами нейрокогнитивной диагностики на базе аппаратной платформы NeuroPlay — это единственный уникальный шанс получить подобные знания в нашем городе.



«Менеджмент», направленность «Управление человеческими ресурсами инженерно-технических подразделений в высокотехнологичных отраслях».

Форма обучения: очная.

Программа готовит руководителей нового поколения для инженерно-технических подразделений высокотехнологичных компаний. Она создана для действующих и будущих управленцев — выпускников технических специальностей, которые руководят командами или готовятся к управленческой карьере. Упор делается на изучение психологии инженерных и IT-коллективов, механизмов мотивации технических специалистов, современных методологий управления проектами (Agile, SCRUM), построения гибких организационных структур и управления кадровыми рисками. Особое внимание уделяется формированию инновационной культуры и управлению талантами в научных и производственных коллективах. Обучение строится на решении реальных бизнес-кейсов от компаний-партнеров с применением технологий проектной деятельности.



«Менеджмент», направленность «Финансовый менеджмент».

Формы обучения: очная, заочная.

Программа предлагает углубленную подготовку для стратегического управления финансами компаний и холдингов. Обучение сфокусировано на современных аспектах: корпоративные финансы, стратегический контроллинг, управление стоимостью бизнеса, экономико-математические методы и международные стандарты финансовой отчетности. Обучение строится на анализе реальных ситуаций и проектной работе с использованием специализированного ПО, что позволяет выработать навыки принятия комплексных финансовых решений на высшем уровне.



И на бакалавриат:

«Психология», направленность «Организационная психология».

Формы обучения: очно-заочная.

Проходя обучение по этой программе, вы получите следующие навыки: способность анализировать психологический климат в трудовых коллективах и осуществлять психологическое консультирование сотрудников компаний; способность привлекать и отбирать персонал с учетом технологий профайлинга; способность применять цифровые технологии в деятельности профайлера.



Контактный телефон мобильный: +7-903-225-28-77

Институтский стационарный: 8-499-720-87-69



Институтская почта: iemp@miee.ru

