Побыть там, где всё начиналось. Бесплатно.



Представьте: вы садитесь за стол, где 2000 лет назад говорили о любви и предательстве. Вы слышите звуки Гефсиманского сада… Это не фильм. Это инсталляция «Путь к кресту»

в Зеленограде, где история оживает на расстоянии вытянутой руки. Это 40 минут личного погружения. Вы не просто смотрите — вы участвуете:



Тайная вечеря. Вы займете место учеников. Предметы, которые можно трогать, перенесут вас в ту самую ночь.

Гефсиманский сад. Место, где тишина говорит громче слов.

Комната тишины. Точка обновления, где можно остаться наедине с собой.



Это история, которую вы пропустите через себя.



Почему стоит поторопиться?

Вход свободный. Группы по 5 человек, раз в час.



Где: Зеленоград, корп. 1650, подъезд 3, этаж 4.

Когда: 8-10 апреля, с 16:00 до 21:00.

С собой: дети от 12 лет.



Не ждите Пасхи в суете. Прикоснитесь к ее смыслу первым.



Регистрация обязательна и строго по ссылке (количество мест ограничено):

https://fomichev.timepad.ru/event/3872613/