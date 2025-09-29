InQuiz приглашает на квизы в октябре 2025 года 29.09.2025 Реклама ИП Оводов А.И. ИНН:504416335456 erid:2Vtzqw6TEgC

В предстоящем месяце InQuiz проведёт 5 классных квизов, на которые приглашает всех желающих!

InQuiz — это:

• Интересные и понятные вопросы
• Потрясающая уютная атмосфера
• Крутые призы и подарки
• Профессиональные фотографии всем и каждому

В этом месяце вас ждут:

1 октября (ср) 20:00• [LITE] #3 — простой квиз обо всём на свете (прекрасный вариант для новичков)
8 октября (ср) 20:00 • [Классика] #30 — классический квиз обо всём на свете
15 октября (ср) 20:00 • [Свояк-105] #11 — командная «Своя игра» в квизовом формате
22 октября (ср) 20:00 • [КСММ] #15 — мультимедийный квиз про кино, сериалы, мультфильмы и музыку
29 октября (ср) 20:00• [LITE] #4 — простой квиз обо всём на свете

Все игры пройдут в ресторане «Диканька» (Савёлкинский проезд, 12). В команде может быть от 2 до 10 взрослых игроков, а стоимость участия составит 600 рублей за игрока (дети до 14 лет играют бесплатно).

Регистрация на игры: необходимо заполнить форму: https://forms.yandex.ru/u/68d538c8e010dba4617a35d9

Подробнее узнать об InQuiz вы можете на страницах проекта:
• ВК: vk.com/inquiz_zlg
• Телеграм: t.me/inquiz_zlg

InQuiz приглашает на квизы в октябре 2025 года
