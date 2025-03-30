Никогда не играли в квизы? Самое время начать! InQuiz запускает новый формат [Новички] - простые квизы для начинающих игроков.
В понедельник, 7 апреля, в 20:00 в баре «Sova» вас ждут:
- Лёгкие, но интересные вопросы
- Здоровая конкуренция — никакой гонки со «знающими всё» командами
- Потрясающая атмосфера, крутые призы, а также профессиональные фотографии всем и каждому
В команде может быть от 2 до 10 человек, а стоимость участия составит 600 рублей за игрока (дети до 14 лет играют бесплатно).
Для регистрации на игру необходимо заполнить форму.
InQuiz — это активно развивающаяся квизовая франшиза, зародившаяся именно в Зеленограде. Подробнее узнать об InQuiz и зарегистрироваться на предстоящие игры вы можете на страницах проекта Вконтакте и в Телеграм.
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