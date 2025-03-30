В команде может быть от 2 до 10 человек, а стоимость участия составит 600 рублей за игрока (дети до 14 лет играют бесплатно).

Для регистрации на игру необходимо заполнить форму.

InQuiz — это активно развивающаяся квизовая франшиза, зародившаяся именно в Зеленограде. Подробнее узнать об InQuiz и зарегистрироваться на предстоящие игры вы можете на страницах проекта Вконтакте и в Телеграм.