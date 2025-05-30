Зеленоградский проект InQuiz приглашает всех желающих на игру [КСММ] #11 — мультимедийный квиз про кино, сериалы, мультфильмы, и музыку, который состоится в среду 4 июня.
Вас ждут 7 классных раундов, 65 интересных вопросов, потрясающая атмосфера, много крутых призов, а также фотографии всем и каждому! И даже если вы никогда не играли в квизы — это отличная возможность начать.
Игра состоится в среду, 4 июня, в 20:00 в ресторане «Диканька». В команде может быть от 2 до 10 человек, а стоимость участия составит 600 рублей (дети до 14 лет играют бесплатно). Для регистрации на игру необходимо заполнить форму: https://forms.gle/Sj9LdsRJH7rxAJMg8
InQuiz — это активно развивающаяся квизовая франшиза, зародившаяся именно в Зеленограде. Подробнее узнать об InQuiz и зарегистрироваться на предстоящие игры вы можете на страницах проекта: https://vk.com/inquiz_zlg и https://t.me/inquiz_zlg