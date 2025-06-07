Вас ждут:

лёгкие, но интересные вопросы

здоровая конкуренция — никакой гонки со «знающими всё» командами

потрясающая атмосфера, крутые призы, а также профессиональные фотографии всем и каждому.

В команде может быть от 2 до 10 человек, а стоимость участия составит 600 рублей за игрока (дети до 14 лет играют бесплатно).