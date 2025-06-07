Никогда не играли в квизы? Самое время начать. InQuiz запустил новый формат «Новички» — простые квизы для начинающих игроков. Приходите!
Дата: среда 11 июня, 20:00
Адрес: ресторан «Диканька»
Регистрация на игру: необходимо заполнить форму.
Вас ждут:
- лёгкие, но интересные вопросы
- здоровая конкуренция — никакой гонки со «знающими всё» командами
- потрясающая атмосфера, крутые призы, а также профессиональные фотографии всем и каждому.
В команде может быть от 2 до 10 человек, а стоимость участия составит 600 рублей за игрока (дети до 14 лет играют бесплатно).
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