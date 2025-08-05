Цель проекта — профессиональная ориентация учащихся, развитие их технических навыков и инженерного мышления, которые в дальнейшем помогут ребятам при поступлении в высшие учебные заведения технического профиля, дадут дополнительное понимание проектной деятельности и умение реализовать технические идеи в практическом исполнении.
«Инжинириум» работает в Зеленограде уже три года, сегодня курсы доступны в двух удобных локациях — в 4-ом микрорайоне и Андреевке!
- дети обучаются по авторским методикам и программам, разработанным квалифицированными специалистами в МГТУ им. Н.Э. Баумана;
- инженерное творчество доступно детям всех возрастов: с детского сада до поступления в университет;
- разнообразные форматы занятий: инженерные курсы, интенсивы на школьных каникулах и мастер-классы;
- в процессе обучения ребята получают прикладные навыки в актуальных технических направлениях;
- преподаватели в «Инжинириум» — не просто учителя, а настоящие проводники в мир знаний, они помогут Вашему ребенку уверенно сделать первые шаги в науке и технике. Каждый педагог сертифицирован МГТУ;
- в завершении каждого курса дети подготавливают и защищают собственный проект, что дает не только необходимые на сегодняшний день навыки проектной деятельности и презентации, но и станет вкладом в будущее портфолио ребенка.
«Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана» готовит не к инженерной специальности, а к успешной жизни!
- программирование Python (5 — 11 класс)
- Web-программирование (5 — 11 класс)
- программирование Java (7 — 11 класс)
- программирование C++ (7 — 11 класс)
- разработчик игр в Roblox (2-5 класс)
- программирование Scratch (1-4 класс)
- Игронавтика Kodu (1-4 класс)
- Основы компьютерной грамотности (1-4 класс)
- Основы Искусственного Интеллекта (7 — 11 класс)
- робототехника Lego Wedo2.0 (дошкольники — 4 класс)
- робототехника Lego Spike Prime (2 — 6 класс) Самый последний набор от Lego!
- робототехника Lego Mindstorms EV3 (5 — 9 класc) Большинство соревнований и олимпиад проходят на данных наборах!
- робототехника Arduino (6 — 11 класс)
- схемотехника (6 — 11 класс)
- 3D-графика и анимация в Blender (2-5 класс)
- 3D-моделирование в TinkerCad (1-5 класс)
- 3D-моделирование в Компас (5-11 класс)
- 3D-моделирование в Inventor (5-11 класс)
- биотехнологии (2-11 класс)
- курс юного инженера (дошкольники)
- курс молодого инженера (1-4 класс, 5-9 класс)
- графический дизайн (5-9 класс)
Адреса учебных центров:
- Зеленоград к.418
- рп. Андреевка 29А
Подробно ознакомиться с каждым направлением, расписанием уроков и записаться на пробное занятие можно по ссылкам:
inginirium-zelenograd.ru
inginirium-andreevka.ru
Нужно больше информации? Следите за новостями в ВК:
vk.com/inginirium_zelenograd
+7-926-640-3000
Цель проекта — создать новое поколение молодых инженеров.
«Инжинириум» не преподаёт теорию из учебника, а показывает науку на практике.
образовательная лицензия №Л035-01255-50/01202185 ООО «Робототехник»