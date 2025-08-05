Цель проекта — профессиональная ориентация учащихся, развитие их технических навыков и инженерного мышления, которые в дальнейшем помогут ребятам при поступлении в высшие учебные заведения технического профиля, дадут дополнительное понимание проектной деятельности и умение реализовать технические идеи в практическом исполнении.



«Инжинириум» работает в Зеленограде уже три года, сегодня курсы доступны в двух удобных локациях — в 4-ом микрорайоне и Андреевке!