Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана — сеть образовательных центров для детей и подростков от дошкольного возраста до выпускников, проект создан при непосредственном участии и поддержке МГТУ им. Н.Э. Баумана 05.08.2025 Реклама ОРД ООО ««РОБОТОТЕХНИК» ИНН:5044125990 erid:2VtzqxXtudb

Цель проекта — профессиональная ориентация учащихся, развитие их технических навыков и инженерного мышления, которые в дальнейшем помогут ребятам при поступлении в высшие учебные заведения технического профиля, дадут дополнительное понимание проектной деятельности и умение реализовать технические идеи в практическом исполнении.

«Инжинириум» работает в Зеленограде уже три года, сегодня курсы доступны в двух удобных локациях — в 4-ом микрорайоне и Андреевке!

На занятиях в «Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана»:

  • дети обучаются по авторским методикам и программам, разработанным квалифицированными специалистами в МГТУ им. Н.Э. Баумана;
  • инженерное творчество доступно детям всех возрастов: с детского сада до поступления в университет;
  • разнообразные форматы занятий: инженерные курсы, интенсивы на школьных каникулах и мастер-классы;
  • в процессе обучения ребята получают прикладные навыки в актуальных технических направлениях;
  • преподаватели в «Инжинириум» — не просто учителя, а настоящие проводники в мир знаний, они помогут Вашему ребенку уверенно сделать первые шаги в науке и технике. Каждый педагог сертифицирован МГТУ;
  • в завершении каждого курса дети подготавливают и защищают собственный проект, что дает не только необходимые на сегодняшний день навыки проектной деятельности и презентации, но и станет вкладом в будущее портфолио ребенка.

«Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана» готовит не к инженерной специальности, а к успешной жизни!

На данный момент в Инжинириум проходят занятия по следующим направлениям:

  • программирование Python (5 — 11 класс)
  • Web-программирование (5 — 11 класс)
  • программирование Java (7 — 11 класс)
  • программирование C++ (7 — 11 класс)
  • разработчик игр в Roblox (2-5 класс)
  • программирование Scratch (1-4 класс)
  • Игронавтика Kodu (1-4 класс)
  • Основы компьютерной грамотности (1-4 класс)
  • Основы Искусственного Интеллекта (7 — 11 класс)

  • робототехника Lego Wedo2.0 (дошкольники — 4 класс)
  • робототехника Lego Spike Prime (2 — 6 класс) Самый последний набор от Lego!
  • робототехника Lego Mindstorms EV3 (5 — 9 класc) Большинство соревнований и олимпиад проходят на данных наборах!
  • робототехника Arduino (6 — 11 класс)
  • схемотехника (6 — 11 класс)

  • 3D-графика и анимация в Blender (2-5 класс)
  • 3D-моделирование в TinkerCad (1-5 класс)
  • 3D-моделирование в Компас (5-11 класс)
  • 3D-моделирование в Inventor (5-11 класс)

  • биотехнологии (2-11 класс)

  • курс юного инженера (дошкольники)
  • курс молодого инженера (1-4 класс, 5-9 класс)

  • графический дизайн (5-9 класс)

Адреса учебных центров:

  • Зеленоград к.418
  • рп. Андреевка 29А

Подробно ознакомиться с каждым направлением, расписанием уроков и записаться на пробное занятие можно по ссылкам:
inginirium-zelenograd.ru
inginirium-andreevka.ru


Нужно больше информации? Следите за новостями в ВК:
vk.com/inginirium_zelenograd
+7-926-640-3000

Цель проекта — создать новое поколение молодых инженеров.

«Инжинириум» не преподаёт теорию из учебника, а показывает науку на практике.

образовательная лицензия №Л035-01255-50/01202185 ООО «Робототехник»
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