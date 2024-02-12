Цель проекта — профессиональная ориентация учащихся, развитие их технических навыков и инженерного мышления, которое в дальнейшем поможет ребятам при поступлении в высшие учебные заведения технического профиля, даст дополнительное понимание проектной деятельности и умение реализовать технические идеи в практическом исполнении.



Теперь, благодаря двум филиалам в Зеленограде и Андреевке, эти курсы доступны и жителям нашего города!

На занятиях в «Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана»:

дети обучаются по авторским методикам и программам, разработанным квалифицированными специалистами в МГТУ им. Н.Э. Баумана

инженерное творчество доступно детям всех возрастов: с детского сада до поступления в университет

разнообразные форматы занятий: инженерные курсы, лагеря-интенсивы на школьных каникулах (ближайшие будут 19-22 февраля и 8-12 апреля) или мастер-классы

в процессе обучения ребята получают прикладные навыки в актуальных технических направлениях

в завершении каждого курса дети подготавливают и защищают собственный проект, что дает не только необходимые на сегодняшний день навыки проектной деятельности, но и станет вкладом в будущее портфолио ребенка.

«Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана» готовит не к инженерной специальности, а к успешной жизни!

На данный момент в «Инжинириуме» проходят занятия по следующим направлениям: