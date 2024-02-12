«Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана» — сеть образовательных центров для детей и подростков от дошкольного возраста до выпускников, проект создан при непосредственном участии и поддержке МГТУ им. Н.Э. Баумана. В состав «Инжинириума» входят центры детского инновационного творчества, три технопарка, а также разветвленная сеть филиалов в Москве, Подмосковье и других городах России и мира.
Цель проекта — профессиональная ориентация учащихся, развитие их технических навыков и инженерного мышления, которое в дальнейшем поможет ребятам при поступлении в высшие учебные заведения технического профиля, даст дополнительное понимание проектной деятельности и умение реализовать технические идеи в практическом исполнении.
Теперь, благодаря двум филиалам в Зеленограде и Андреевке, эти курсы доступны и жителям нашего города!
На занятиях в «Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана»:
- дети обучаются по авторским методикам и программам, разработанным квалифицированными специалистами в МГТУ им. Н.Э. Баумана
- инженерное творчество доступно детям всех возрастов: с детского сада до поступления в университет
- разнообразные форматы занятий: инженерные курсы, лагеря-интенсивы на школьных каникулах (ближайшие будут 19-22 февраля и 8-12 апреля) или мастер-классы
- в процессе обучения ребята получают прикладные навыки в актуальных технических направлениях
- в завершении каждого курса дети подготавливают и защищают собственный проект, что дает не только необходимые на сегодняшний день навыки проектной деятельности, но и станет вкладом в будущее портфолио ребенка.
«Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана» готовит не к инженерной специальности, а к успешной жизни!
На данный момент в «Инжинириуме» проходят занятия по следующим направлениям:
- программирование на Python (5 — 11 класс)
- Web-программирование (5 — 11 класс)
- программирование на Scratch (1 — 4 класс)
- робототехника Lego Wedo2.0 (дошкольники — 4 класс)
- робототехника Lego Spike Prime (2 — 6 класс) — самый последний набор от Lego!
- робототехника Lego Mindstorms EV3 (5 — 11 класc) — большинство соревнований и олимпиад проходят на данных наборах!
- 3D-моделирование в TinketCad (1 — 5 класс)
- 3D-моделирование в Компас (5 — 11 класс)
- 3D-моделирование в Inventor (5 — 11 класс)
- биотехнологии (1 — 11 класс)
- курс юного инженера (дошкольники)
- курс молодого инженера (1 — 4 класс).
Адреса:
- корпус 418 (КЦ «Доброволец»)
- р/п Андреевка, 29А.
Подробно ознакомиться с каждым направлением, расписанием уроков и записаться на пробное занятие можно по ссылкам:
Нужно больше информации?
- Вконтакте
- телефон: 8-926-640-3000
«Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана»: мы создаём новое поколение молодых инженеров!