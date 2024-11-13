В ресторане «Борт 305» проходит этно-гастрономический фестиваль «Ууу…летный fest» и следующая страна, с которой познакомятся гости — Индия!

Колоритная атмосфера Индийского города благодаря декорациям в ресторане

Пряные индийские блюда с ноткой остроты от шеф-повара по рецептам лучших Индийских ресторанов

Традиционные напитки

Анимационная фуд станция

Каждую пятницу и субботу индийские танцы от прекрасной танцовщицы

Живая музыка от очаровательного Альберта Каримова

Погрузитесь в атмосферу Индии на «БОРТу 305», не выезжая за пределы города!

Узнать подробнее о фестивале — bort305.ru/festivali