В ресторане «Борт 305» проходит этно-гастрономический фестиваль «Ууу…летный fest» и следующая страна, с которой познакомятся гости — Индия!
- Колоритная атмосфера Индийского города благодаря декорациям в ресторане
- Пряные индийские блюда с ноткой остроты от шеф-повара по рецептам лучших Индийских ресторанов
- Традиционные напитки
- Анимационная фуд станция
- Каждую пятницу и субботу индийские танцы от прекрасной танцовщицы
- Живая музыка от очаровательного Альберта Каримова
Погрузитесь в атмосферу Индии на «БОРТу 305», не выезжая за пределы города!
Узнать подробнее о фестивале — bort305.ru/festivali
Рекомендуем бронировать столы заранее: 8-499-455-51-55
Адрес: Зеленоград, корпус 305
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