7-9 апреля приглашаем вас посетить инсталляцию на тему последних страданий Иисуса Христа.



• Инсталляция открыта с 17:00 до 20:30

• Регистрация на сайте

• Бесплатно

• Продолжительность 40 минут

• Ограничение по возрасту 12+

• Адрес: г. Зеленоград, корп. 1144



Подробнее об инсталляции и регистрация на сайте: https://zelbible.ru/via-dolorosa



Спецэффекты как в 3D-кинотеатре — запахи, звуки. Можно будет прочувствовать атмосферу последнего вечера с учениками, горячую молитву в Гефсиманском саду, двойное предательство, несправедливый суд и побои, распятие и погребение.



Пройти через историю, чтобы увидеть смысл.

Что, если бы мы могли не просто услышать о событиях двухтысячелетней давности, а буквально пройти сквозь них?



Это не просто выставка, а путешествие через несколько комнат, где последние часы жизни Иисуса Христа перед распятием оживают через свет, звук, музыку и даже запахи.



Вы пройдете по следам Страстной недели, чтобы на собственном опыте ощутить глубину событий, предшествующих Пасхе.



Рекомендуем прийти за 10-15 минут до выбранного вами времени. Вход свободный.