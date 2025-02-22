SURA SUSHI получили ну просто кучу восторженных отзывов и решили продлить для тебя это удовольствие еще ненадолго!

К каждой порции ролла-сюрприза прилагается тематический сладкий подарок.

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Заказ можно оформить на сайте surasushi.ru или по телефону 8-991-779-00-12.

Искренне твои, SURA SUSHI