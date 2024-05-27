IDOL FACE как альтернатива инъекциям и хирургии 27.05.2024 Pеклама Егорова М.В. ИHH:771524226219 еrid:2VSb5xLqmtt

Сейчас медицина и косметология дает множество альтернативных вариантов, как поддерживать кожу лица молодой, подтянутой и сияющей! От инъекционной косметологии до пластической хирургии, но такие радикальные методы подходят не всем!

Тогда многие обращаются к естественному способу омоложения — массажу лица!

Приходите 28-30 мая в IFOL FACE Зеленоград на Дни открытых дверей и познакомьтесь с уникальными техниками массажа лица, которые направлены на коррекцию возрастных изменений, а также на их профилактику.

Первый визит 1200 рублей!

Всё о фейслифтинге на сайте idolface-salon.ru/zelenograd

Звонить, вотсап: +7-902-221-56-62
Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект 33Ак3 (17-й мкрн)
Доехать
Онлайн-запись

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Пляжи на Городском пруду и Чёрном озере приняты в эксплуатацию Новости
Ребенку срезало кожу на голове металлическим элементом детской площадки Новости
IDOL FACE как альтернатива инъекциям и хирургии Реклама
На месте смертельного ДТП расставили столбики против заезда на тротуар. Но там сразу появилось «окошко» для проезда машин Новости
Проветривание подъезда неплохо справляется с вонючей краской. «Жилищнику» нужно только справиться с нехитрой задачей держать открытыми двери и окна Новости
Шугаринг. Сахарная депиляция — новым клиентам скидки Реклама
Виртуальная карта «Тройка» заработала на московском транспорте Новости
Агитация против передачи «Жилищнику» права распоряжаться общими помещениями появилась в зеленоградских домах Новости
SURA SUSHI — всегда отличный выбор Реклама
Паста-бар «Хорошие руки» открылся в гастрономическом центре «Станция» на Крюковской площади Новости
Реверсивное движение вводят с понедельника на Фирсановском мосту Новости
ЖК «Зеленоград Ривьера» — амбициозный проект на рынке недвижимости Зеленограда от ГК «СтройИнновация» Реклама
Автобусы от метро до терминала D в Шереметьево возобновят работу 1 июня Новости
«Зеленопарк» снова эвакуируют. Третий раз за последнюю неделю Новости
Вакансия «Мастер маникюра и педикюра» в салон 4hands (ТЦ «Зеленопарк») — ждут и опытных, и начинающих специалистов Реклама
На станции Крюково теперь можно оплатить проезд по биометрии — эту технологию называют ещё «оплата взглядом» Новости
Водолазы почистили Городской пруд и Черном озере от опасных предметов Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — до 5 июня в ДК «Метролог». Две премьеры! Реклама
Мэр Собянин высказался против запрета самокатов на тротуарах — «надо искать компромисс» Новости
Началась очистка пруда Быково болото в 1-м микрорайоне от ила и мусора Новости
Скидка 20% на исследования у доктора Наседкина — до конца июня в Гастроцентре Реклама
Пожар в трансформаторной будке оставил без электричества 12-й микрорайон Новости
Тротуарные ограждения поставят в трёх местах Зеленограда. Это очень странное решение Новости
Финал конного дерби в Horseka 29-30 июня — яркое шоу, летняя фестивальная площадка и выступление группы Uma2rman Реклама
Два светофора на пешеходных переходах поставят в 10 и 14-м микрорайонах. Это всё, что запланировано на этот год по программе установки светофоров на широких дорогах Новости
Курьеров, снимавших штаны перед камерой в лифте, поймали. Они извинились за свой «немножко неадекватный поступок» Новости
Вакансии компании, занимающейся нанесением принтов на одежду — требуются упаковщик, бухгалтер и старший смены Реклама
Льготы на проезд по М-11 просит ввести и партия «Справедливая Россиия», перехватывая идею у зеленоградского депутата Новости
Ремонт фонтан в парке Победы за сто миллионов кажется законченным — однако его снова нужно подлатать Новости
Летний сезон в Starset — суперакции для всех новых учеников школы-студии Реклама
«Зеленоградский чикатило» Юрий Гриценко может оказаться на свободе уже в следующем месяце Новости
Сказочной карете — ветерану детских площадок Зеленограда — исполнилось 30 лет Истории
Летние развлекательно-образовательные интенсивы в детском Центре «Учи.ру» в Зеленограде Реклама
Провести капитальный ремонт в корпусе 145 оказалось невозможно, потому что жители не пускали рабочих в квартиры Новости
Летние лагеря в Зеленограде - выбирайте по программе, месту, возрасту и другим параметрам Гид
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру