Сейчас медицина и косметология дает множество альтернативных вариантов, как поддерживать кожу лица молодой, подтянутой и сияющей! От инъекционной косметологии до пластической хирургии, но такие радикальные методы подходят не всем!
Тогда многие обращаются к естественному способу омоложения — массажу лица!
Приходите 28-30 мая в IFOL FACE Зеленоград на Дни открытых дверей и познакомьтесь с уникальными техниками массажа лица, которые направлены на коррекцию возрастных изменений, а также на их профилактику.
Первый визит 1200 рублей!
Всё о фейслифтинге на сайте idolface-salon.ru/zelenograd
Звонить, вотсап: +7-902-221-56-62
Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект 33Ак3 (17-й мкрн)
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