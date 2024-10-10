А чтобы было не только вкусно, но и выгодно, SURA SUSHI дарит тебе промокод «LUNCH» на скидку 15%.

Акция действует по будням с 11:00 до 16:00 и не суммируется с другими акциями и скидками.

Заказ можно оформить на сайте surasushi.ru или по телефону 8-926-939-00-12.

Искренне твои, SURA SUSHI