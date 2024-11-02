Установка внутрижелудочного гастробаллона* является одним из эффективных, современных методов устранения избыточного веса.



Эта безоперационная методика помогает сбросить значительное количество лишних килограммов в течение первых шести месяцев после установки.

Весь период лечения вас сопровождают и консультируют опытные врачи Гастроцентра.