Кроме хора, у мальчишек есть и другие предметы, необходимые для того, чтобы стать настоящими хористами: сольфеджио и шумовой оркестр, индивидуальный вокал, ансамбль и другие. У ребят формируется вкус к прекрасной музыке, развивается слух, расширяется кругозор. И постепенно из маленьких исполнителей они вырастают в настоящих артистов и уже покоряют сердца не только своих первых и самых преданных слушателей — мам, пап и бабушек, но и строгих членов профессиональных жюри на различных конкурсах. Каждый мальчик здесь раскрывает свой талант и ощущает радость выступлений на сцене. За 20 лет своего существования Капелла выпустила более 100 прекрасных, талантливых воспитанников.