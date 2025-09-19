Хоровая капелла мальчиков «Орлята» открывает набор на новый учебный год 19.09.2025 Реклама ООО «ДПЗ» ИНН:7734382451 erid:2VtzquyGMMe

Хоровая капелла мальчиков «Орлята» — это ведущий творческий коллектив Москвы, лауреаты международных фестивалей и конкурсов. В коллективе четыре возрастных группы, где мальчики с 4-7 лет и до совершеннолетия не только учатся музыке, но и развиваются, как личности. С детьми занимаются опытные, увлечённые педагоги — профессионалы своего дела. В репертуаре капеллы классические, народные, духовные и патриотические произведения.

Кроме хора, у мальчишек есть и другие предметы, необходимые для того, чтобы стать настоящими хористами: сольфеджио и шумовой оркестр, индивидуальный вокал, ансамбль и другие. У ребят формируется вкус к прекрасной музыке, развивается слух, расширяется кругозор. И постепенно из маленьких исполнителей они вырастают в настоящих артистов и уже покоряют сердца не только своих первых и самых преданных слушателей — мам, пап и бабушек, но и строгих членов профессиональных жюри на различных конкурсах. Каждый мальчик здесь раскрывает свой талант и ощущает радость выступлений на сцене. За 20 лет своего существования Капелла выпустила более 100 прекрасных, талантливых воспитанников.

Почему пение в хоре особенно полезно для мальчиков?

  • Оно соединяет творческое и физическое развитие. При правильном пении работают мышцы диафрагмы, корпуса, спины, лёгких, развивается речь, формируется правильное дыхание, тренируются артикуляционный и голосовой аппарат.
  • Занятия музыкой, особенно в хоре — это «гимнастика для мозга». Ни один вид деятельности не позволяет настолько тесно соединить зрительное, слуховое и голосовое восприятие («вижу, слышу — воспроизвожу»). Где, как ни в музыке, происходит наилучшая координация нейронных связей двух полушарий мозга — левого, больше связанного с интеллектуальной работой мозга, и правого — эмоционально-креативного. Пение активизирует кровоснабжение мозга, что улучшает навыки мышления и познания, а также укрепляет нервную систему и повышает иммунитет.
  • Мальчики заряжаются положительной энергией, учатся владеть своим эмоциональным аппаратом, адекватно выражать свои чувства, преодолевать волнение на публичных выступлениях. Человек поющий умеет расслабляться, за счет этого снижается подверженность стрессам и депрессии, стабилизируется эмоциональный фон.
  • Занятия в хоре тренируют внимание, воспитывают терпение, развивают разные виды памяти.
  • Работа в хоровом коллективе учит ощущать себя командным игроком, уважать мнение других и развивает навыки коммуникации, придаёт уверенность, помогает завести настоящих друзей. Совместное пение создает атмосферу единения, доверия и сотрудничества.

Руководитель коллектива — заслуженный работник культуры РФ Андрей Викторович Чернецов.

Занятия проходят в КЦ «Зеленоград» по адресу: Зеленоград, Центральная площадь, дом 1.

Хотите, чтобы ваш сын стал частью хоровой капеллы, нашел свое призвание или просто стал душой компании?

Запишитесь на прослушивание:

  • по телефону 8-916-258-49-12
  • на сайте хора zelorlyata.ru (кнопка «Записаться к нам»)
  • на сайте КЦ «Зеленоград» dkzelenograd.ru (в разделе «Коллективы»)

Группа в Telegram t.me/zel_orlyata
