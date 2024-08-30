Ведущий творческий коллектив города Москвы, лауреат Всероссийских и международных фестивалей и конкурсов Хоровая капелла мальчиков «Орлята» Культурного центра «Зеленоград» объявляет набор мальчиков 4-8 лет на новый учебный год.
31 августа в 17.00 в КЦ «Зеленоград» (ДК) состоится презентация хоровой капеллы мальчиков «Орлята», приглашают всех желающих. После презентации будет возможность пообщаться с педагогами и записаться в коллектив.
На занятиях в капелле ребята с 4-5 лет, начинают осваивать основы хорового искусства. Опытные, увлечённые педагоги знакомят их с классическими, народными, духовными и патриотическими произведениями, помогают их понять, полюбить и красиво исполнять.
У мальчишек есть и другие предметы, необходимые для того, чтобы стать настоящими хористами: сольфеджио и шумовой оркестр, индивидуальный вокал, ансамбль и другие. У ребят формируется вкус к прекрасной музыке, слух, память, развивается кругозор. И постепенно из маленьких исполнителей они вырастают в настоящих певцов и покоряют сердца уже не только своих первых и самых преданных слушателей — мам, пап и бабушек, но и строгих членов профессиональных жюри на различных конкурсах.
Руководитель коллектива — заслуженный работник культуры РФ Андрей Викторович Чернецов.
Занятия проходят в КЦ «Зеленоград» по адресу: Зеленоград, Центральная площадь, дом 1.
Предварительная запись на прослушивание:
- по телефону 8-916-258-49-12
- на сайте хора zelorlyata.ru (кнопка «Записаться к нам»)
- на сайте КЦ «Зеленоград» dkzelenograd.ru (в разделе «Коллективы»)
Группа вконтакте @zelorlyata