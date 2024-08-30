Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 31 августа приходите в КЦ «Зеленоград» на презентацию 30.08.2024 Peклама ООО «ДПЗ» ИHH:7734382451 еrid:2VSb5wd84Ve

Ведущий творческий коллектив города Москвы, лауреат Всероссийских и международных фестивалей и конкурсов Хоровая капелла мальчиков «Орлята» Культурного центра «Зеленоград» объявляет набор мальчиков 4-8 лет на новый учебный год.

31 августа в 17.00 в КЦ «Зеленоград» (ДК) состоится презентация хоровой капеллы мальчиков «Орлята», приглашают всех желающих. После презентации будет возможность пообщаться с педагогами и записаться в коллектив.

На занятиях в капелле ребята с 4-5 лет, начинают осваивать основы хорового искусства. Опытные, увлечённые педагоги знакомят их с классическими, народными, духовными и патриотическими произведениями, помогают их понять, полюбить и красиво исполнять.

У мальчишек есть и другие предметы, необходимые для того, чтобы стать настоящими хористами: сольфеджио и шумовой оркестр, индивидуальный вокал, ансамбль и другие. У ребят формируется вкус к прекрасной музыке, слух, память, развивается кругозор. И постепенно из маленьких исполнителей они вырастают в настоящих певцов и покоряют сердца уже не только своих первых и самых преданных слушателей — мам, пап и бабушек, но и строгих членов профессиональных жюри на различных конкурсах.

Руководитель коллектива — заслуженный работник культуры РФ Андрей Викторович Чернецов.

Занятия проходят в КЦ «Зеленоград» по адресу: Зеленоград, Центральная площадь, дом 1.

Предварительная запись на прослушивание:

  • по телефону 8-916-258-49-12
  • на сайте хора zelorlyata.ru (кнопка «Записаться к нам»)
  • на сайте КЦ «Зеленоград» dkzelenograd.ru (в разделе «Коллективы»)

Группа вконтакте @zelorlyata
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