У мальчишек есть и другие предметы, необходимые для того, чтобы стать настоящими хористами: сольфеджио и шумовой оркестр, индивидуальный вокал, ансамбль и другие. У ребят формируется вкус к прекрасной музыке, слух, память, развивается кругозор. И постепенно из маленьких исполнителей они вырастают в настоящих певцов и покоряют сердца уже не только своих первых и самых преданных слушателей — мам, пап и бабушек, но и строгих членов профессиональных жюри на различных конкурсах.

Руководитель коллектива — заслуженный работник культуры РФ Андрей Викторович Чернецов.