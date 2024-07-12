Приемная кампания в самом разгаре! Хочешь быть востребованным и высокооплачиваемым IT специалистом? Тогда поступай в IT TOP COLLEGE филиал Зеленоград.
Цифровая трансформация всех отраслей приводит к росту спроса на программные продукты и услуги. Именно поэтому «Разработка программного обеспечения» одно из самых востребованных направлений в IT-индустрии.
В IT TOP COLLEGE вы получите:
- фундаментальные знания и практические навыки в области разработки ПО, которые позволят вам стать высококвалифицированным специалистом
- используются самые передовые технологии и оборудование, чтобы студенты обучались на реальных проектах
- преподаватели — действующие специалисты из ведущих IT-компаний, которые поделятся с вами своим бесценным опытом
- IT TOP COLLEGE сотрудничает с ведущими IT-компаниями, которые предоставляют студентам возможность проходить стажировки и трудоустраиваться после окончания обучения.
Обучение по направлению «Разработка программного обеспечения» в IT TOP COLLEGE — это ваш билет в успешное будущее в IT-индустрии.
Тебя ждут в IT TOP COLLEGE Зеленоград по адресу: корпус 1651, офис 305.
Телефон: 8-495-135-05-80.
Подробности, запись на обучение и заявка на консультацию: https://clck.ru/3BgaGY.
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа Minecraft» — 13 июля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
На улице Лётчицы Тарасовой сделали дополнительную полосу для поворота на Георгиевский проспект Новости
Курс графического дизайна в «Компьютерной Академии ТОП» — 13 июля бесплатный мастер-класс «Первые шаги в Графическом дизайне» Реклама
В расселяемом зеленоградском доме отключили электричество и воду. Но там ещё живут люди — они используют бензиновые генераторы, газовые горелки и фонари Новости
Разбирались с часто ломающимися кондиционерами в «Иволгах» на МЦД-3 и выяснили три важных момента Истории
Летний IT-клуб в Зеленограде с «Компьютерной академией ТОП» — остались последние места в группе, успейте забронировать! Реклама
Голосовать на выборах бумажными бюллетенями можно будет только по предварительному заявлению Новости
Премьера «Подземелья Чикен Карри №28 «Чёрное небо вампиров» 7 июля в кинотеатрах «Формула Кино — Синема Парк» Афиша
Три из пяти поездов «Иволга» сняли с линии по итогам расследования расцепления вагонов электрички МЦД-3 Новости
Льготный проезд по М-11 для жителей Зеленограда в министерстве транспорта делать отказались. Но компенсацию проезда для многодетных рассматривают Новости
Институт цифрового дизайна НИУ МИЭТ: узнай всё о создании виртуальных миров, симуляторов и айдентики бренда Реклама