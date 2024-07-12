Хочешь быть востребованным и высокооплачиваемым IT специалистом? Тогда поступай в IT TOP COLLEGE 12.07.2024 Peклама АНО ПОО ММКЦТ «Академия Топ» ИHH:7730265193 еrid:2VSb5yWeNwz

Приемная кампания в самом разгаре! Хочешь быть востребованным и высокооплачиваемым IT специалистом? Тогда поступай в IT TOP COLLEGE филиал Зеленоград.

Цифровая трансформация всех отраслей приводит к росту спроса на программные продукты и услуги. Именно поэтому «Разработка программного обеспечения» одно из самых востребованных направлений в IT-индустрии.

В IT TOP COLLEGE вы получите:

  • фундаментальные знания и практические навыки в области разработки ПО, которые позволят вам стать высококвалифицированным специалистом
  • используются самые передовые технологии и оборудование, чтобы студенты обучались на реальных проектах
  • преподаватели — действующие специалисты из ведущих IT-компаний, которые поделятся с вами своим бесценным опытом
  • IT TOP COLLEGE сотрудничает с ведущими IT-компаниями, которые предоставляют студентам возможность проходить стажировки и трудоустраиваться после окончания обучения.

Обучение по направлению «Разработка программного обеспечения» в IT TOP COLLEGE — это ваш билет в успешное будущее в IT-индустрии.

Тебя ждут в IT TOP COLLEGE Зеленоград по адресу: корпус 1651, офис 305.

Телефон: 8-495-135-05-80.

Подробности, запись на обучение и заявка на консультацию: https://clck.ru/3BgaGY.
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