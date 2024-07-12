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Цифровая трансформация всех отраслей приводит к росту спроса на программные продукты и услуги. Именно поэтому «Разработка программного обеспечения» одно из самых востребованных направлений в IT-индустрии.