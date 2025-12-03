Владимир Лобанов и группа Jawa, при участии Татьяны Фатеевой, исполнят песни группы «Сектор Газа». В большой концертной программе прозвучат лучшие хиты, проверенные временем.
В Jawa собрались друзья и единомышленники Владимира Лобанова — непосредственного участника и легендарного гитариста «золотого» состава «Сектора Газа». Каждое их выступление посвящается бессменному лидеру Юрию Клинских (Хой) и всем музыкантам, принимавшим участие в грандиозном проекте «Сектор Газа».
Состав группы Jawa:
- Владимир Лобанов — гитара («Сектор Газа», «золотой» состав)
- Татьяна Фатеева — вокал («Сектор Газа», «золотой» состав)
- Владимир Сергеев — вокал
- Осин Олег — бас-гитара
- Максим Кирюшкин — барабаны
Дата: 13 декабря (сб), 19:00
Адрес: ДК МИЭТ, Зеленоград, пл. Шокина, 1, стр. 2
Купить билеты: онлайн
Рекомендованный возраст: 18+
