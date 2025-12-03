Владимир Лобанов и группа Jawa, при участии Татьяны Фатеевой, исполнят песни группы «Сектор Газа». В большой концертной программе прозвучат лучшие хиты, проверенные временем.

В Jawa собрались друзья и единомышленники Владимира Лобанова — непосредственного участника и легендарного гитариста «золотого» состава «Сектора Газа». Каждое их выступление посвящается бессменному лидеру Юрию Клинских (Хой) и всем музыкантам, принимавшим участие в грандиозном проекте «Сектор Газа».

Состав группы Jawa:

Владимир Лобанов — гитара («Сектор Газа», «золотой» состав)

Татьяна Фатеева — вокал («Сектор Газа», «золотой» состав)

Владимир Сергеев — вокал

Осин Олег — бас-гитара

Максим Кирюшкин — барабаны

Дата: 13 декабря (сб), 19:00

Адрес: ДК МИЭТ, Зеленоград, пл. Шокина, 1, стр. 2

Купить билеты: онлайн

Рекомендованный возраст: 18+