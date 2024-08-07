Хорошей обуви много не бывает!
Химчистка обуви SneakNFresh в корпусе 1627 запускает розыгрыш сертификата на покупку любой понравившейся пары обуви из наличия в магазине «PitStep» в ТЦ «Панфиловский».
Участником розыгрыша автоматически становятся все посетители, сдавшие свою обувь на комплексную чистку или покраску в период с 7 по 21 августа включительно.
Итоги розыгрыша будут подведены генератором случайных чисел среди всех номеров заказов.
Каждая пара вашей чистой обуви — отдельный номер. Чем больше пар вам почистит SneakNFresh, тем выше ваши шансы на победу.
SneakNFresh в корпусе 1627 — это больше полутора тысяч почищенных и отреставрированных пар обуви и высший бал рейтинга по отзывам на интернет-площадках. Работают с любой обувью от тапочек до мотобот.
Помимо чистки компания специализируется на профессиональной реставрации и покраске обуви.
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SneakNFresh Зеленоград:
https://vk.com/sneaknfresh_zel
https://sneaknfresh.ru/zel2
https://www.instagram.com/sneaknfresh.zel_k1627/ (соцсеть запрещена в РФ)
https://t.me/sneaknfresh_zel_1627
Адрес: корпус 1627, ТЦ «Весна», вход справа здания, где вывеска Ozon
График работы:
- вт-сб — с 10 до 20
- вскр-пн — выходные
WhatsApp, Telegram: 8-969-274-10-01
«PitStep» в ТЦ «Панфиловский»: https://t.me/PitStep_Zelenograd