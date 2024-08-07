Хорошей обуви много не бывает!

Химчистка обуви SneakNFresh в корпусе 1627 запускает розыгрыш сертификата на покупку любой понравившейся пары обуви из наличия в магазине «PitStep» в ТЦ «Панфиловский».



Участником розыгрыша автоматически становятся все посетители, сдавшие свою обувь на комплексную чистку или покраску в период с 7 по 21 августа включительно.



Итоги розыгрыша будут подведены генератором случайных чисел среди всех номеров заказов.



Каждая пара вашей чистой обуви — отдельный номер. Чем больше пар вам почистит SneakNFresh, тем выше ваши шансы на победу.



SneakNFresh в корпусе 1627 — это больше полутора тысяч почищенных и отреставрированных пар обуви и высший бал рейтинга по отзывам на интернет-площадках. Работают с любой обувью от тапочек до мотобот.