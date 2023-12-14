Химчистка обуви SneakNFresh в корпусе 1627 объявляет сезон UGG 14.12.2023 Реклама ИП Шорин Д.М, ИНН 773574537728, erid:LatgBmRkN

Комплексная чистка с выведением солевых отложений — всего за 1520 рублей*.

В комплексную чистку от SneakNFresh входит:

  • первичная сухая зачистка
  • детальная чистка подошвы паром
  • глубокая влажная чистка специальными средствами и оборудованием
  • восстановление формы
  • устранение заломов
  • выведение посторонних запахов
  • удаление катышков/шерсти животных на внутренней части обуви
  • сушка
  • нанесение питающих и водоотталкивающих компонентов

*Стоимость указана для низких моделей UGG до щиколотки. Для высоких пар цена составит 2160 рублей.

Перечень работ может отличаться для обуви из разных материалов.

Помимо чистки компания специализируется на профессиональной реставрации и покраске обуви.

Больше фото работ на сайте и в отзывах на яндекс-картах.

Также SneakNFresh рады сообщить, что в продаже появились подарочные сертификаты на комплексную чистку. Больше не нужно ломать голову, что подарить друзьям и коллегам на Новый Год. Подарите их обуви вторую жизнь!

Химчистка и реставрация обуви SneakNFresh

Адрес: корпус 1627, ТЦ «Весна» (вход справа здания, где вывеска «Ozon»)
WhatsApp, Telegram: +7(969)-274-10-01

Сайт, Вконтакте, Телеграм, Инстаграм*

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

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