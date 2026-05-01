«Новое Бакеево Современный квартал» — коттеджный поселок в деревне Бакеево, рядом с Зеленоградом. Здесь уже завершили и сдали вторую очередь, а полностью закончить строительство проекта планируют в 2027 году. В посёлке уже заселена часть домов, работает инфраструктура, а сама территория продолжает развиваться.

Рядом с «Современным кварталом» находятся еще два проекта того же застройщика — «Новое Бакеево» и «Бакеево Парк». Все три поселка расположены в пешей доступности друг от друга. Это уже сложившаяся территория, где есть общая инфраструктура и формируется соседская среда.

Здесь есть частный детский сад, супермаркет, аптека, пункты выдачи заказов и недавно открывшийся салон красоты. Кроме того, предусмотрены детские и спортивные площадки. Планируется открытие кафе и фитнес-зала. Территория закрыта от посторонних, находится под охраной и видеонаблюдением, а въезд автомобилей организован по пропускам.