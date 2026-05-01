«Новое Бакеево Современный квартал» — коттеджный поселок в деревне Бакеево, рядом с Зеленоградом. Здесь уже завершили и сдали вторую очередь, а полностью закончить строительство проекта планируют в 2027 году. В посёлке уже заселена часть домов, работает инфраструктура, а сама территория продолжает развиваться.
Рядом с «Современным кварталом» находятся еще два проекта того же застройщика — «Новое Бакеево» и «Бакеево Парк». Все три поселка расположены в пешей доступности друг от друга. Это уже сложившаяся территория, где есть общая инфраструктура и формируется соседская среда.
Здесь есть частный детский сад, супермаркет, аптека, пункты выдачи заказов и недавно открывшийся салон красоты. Кроме того, предусмотрены детские и спортивные площадки. Планируется открытие кафе и фитнес-зала. Территория закрыта от посторонних, находится под охраной и видеонаблюдением, а въезд автомобилей организован по пропускам.
В квартале строят отдельно стоящие двухэтажные дома пяти типов — площадью от 152 до 283 квадратных метров, на участках от 5 до 12 соток. Архитектура выдержана в стиле хай-тек: лаконичные геометрические формы, плоские эксплуатируемые крыши, панорамное остекление, навесы и террасы. В домах предусмотрены центральные коммуникации — вода, канализация, электричество и газ.
По словам представителя проекта, в «Новом Бакеево Современный квартал» продано около 100 объектов из 260. Сейчас в продаже есть дома площадью от 16,7 до 26, 1 миллионов рублей.
Место, где с соседями дружат
Отдельная особенность Бакеево — не только дома, но и сама среда. Здесь проходят праздники для жителей, сезонные мероприятия, новогодние программы для детей. По словам представителей проекта, сначала такую атмосферу формировал застройщик, а затем ее подхватили сами жители: общаются в общем чате, участвуют в субботниках, устраивают свои праздники и знают друг друга лично.
О том, как это воспринимают сами покупатели, говорят и комментарии жителей. Один из них рассказал, что купил дом два года назад, еще на стадии завершения строительства, без внутренней отделки. До этого он жил в квартире в Зеленограде и переехать решил ради более спокойной жизни.
«Жил в Зеленограде, в квартире. Хотелось спокойствия, тишины и свое парковочное место. Эмоции от поселка грандиозные. Успели уже познакомиться с соседями, все молодые, весёлые ребята».
Транспортная доступность
Еще один практический плюс — транспортная доступность. Поселок находится в 1,5 километра от Пятницкого шоссе: дорога до Зеленограда занимает около 7 минут, до Москвы — около 25 минут. Кроме того, от поселка до города ходит собственная маршрутка.
Для территории Бакеево также строят отдельный выезд на Пятницкое шоссе: дорога уже проложена, проведено электричество, осталось уложить асфальт. Открыть его рассчитывают в этом году, что должно улучшить транспортную доступность «Современного квартала».
Пока проект продолжает развиваться, есть возможность выбрать дом на этапе, когда поселок уже начал жить, но еще сохраняется выбор по форматам и стоимости.
