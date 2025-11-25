Знакомо: вечно грязный коврик у входа, который портит всё впечатление о вашей компании? Пора с этим покончить.

«Золушка» делает чистоту на входе вашей зоной комфорта. Просто арендуйте сменные ковры, а обо всём остальном позаботится «Золушка».