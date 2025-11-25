Знакомо: вечно грязный коврик у входа, который портит всё впечатление о вашей компании? Пора с этим покончить.
«Золушка» делает чистоту на входе вашей зоной комфорта. Просто арендуйте сменные ковры, а обо всём остальном позаботится «Золушка».
Почему это выгодно и просто?
- Никаких хлопот: вы забываете о стирке, сушке и хранении. «Золушка» приезжает и меняет ковры на чистые по вашему графику (1, 2 или 3 раза в неделю).
- Экономия: не нужно покупать дорогие ковры и чистить их. Всё включено в аренду.
- Всегда презентабельно: ковры устойчивы к истиранию и всегда выглядят как новые. Подберут цвет и фактуру под ваш интерьер.
- Проверено Зеленоградом: с 2009 года «Золушке» доверяют ТЦ, административные учреждения, офисы и салоны красоты.
Как это работает?
1. Вы звоните/пишете «Золушке».
2. Подбираете вариант и заключаете договор.
3. «Золушка» привозит чистые ковры и забирает грязные. Всё!
Телефон: 8-499-390-80-96
ТГ-канал: t.me/zolushka_cleans
Сайт: zolushka-cleans.ru
Магазин: Зеленоград, корпус 1448, пом. 5
Хватит мыть грязь на входе — доверьте это «Золушке»
