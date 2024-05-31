«Грин Кебаб» — вкусное открытие 1 июня! 31.05.2024 Peклама OOO «Грин кебаб» ИНН:7735207766 еrid:2VSb5zADx6L

Главное открытие этого лета — в самый первый его день. Первые 50 гостей смогут попробовать стандартные кебабы из меню «Грин Кебаб» совершенно бесплатно!

Попробуйте настоящий кебаб в родном Зеленограде!

Всего от 149 рублей.

Много сы-ы-ы-ыра? Или чего-нибудь остренького? — Всегда пожалуйста!

Огненный кебаб BBQ, а также наш фирменный, зелёный, настоящий кебаб? — всё это в «Грин Кебаб»!

Почему «Грин Кебаб»?

Разнообразие. В меню «Грин кебаб» можно найти большой ассортимент кебабов на любой вкус. Помимо нестареющей классики трёх разных размеров (от mini до XXL) имеются кебабы для настоящих гурманов:

  • super-сырный
  • super-острый
  • огненный BBQ
  • фирменный грибной Green Kebab,
    а также полностью овощной кебаб —
  • #безмяса

Забота о гостях. В «Грин кебаб» запекают курочку для кебабов в печи по здоровому и правильному рецепту. Именно поэтому все блюда получаются очень сочными, вкусными и без лишнего жира.

Домашние лимонады. Прекрасный солнечным летом «Грин кебаб» точно поможет освежиться! Вас ждут холодные и очень вкусные домашние лимонады по низкой цене.

Специальное предложение!

«Грин кебаб» празднует своё открытие вместе с вами!

Приходите 1 июня в 15:00 и будьте первыми, кто сможет попробовать настоящий кебаб. Первые 50 посетителей смогут сделать это абсолютно бесплатно!

Адрес: Зеленоград, Георгиевский пр-т, 37к2.

Вход расположен между магазином «Красное&белое» и пиццерией «Хомяк».

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