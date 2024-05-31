Почему «Грин Кебаб»?

Разнообразие. В меню «Грин кебаб» можно найти большой ассортимент кебабов на любой вкус. Помимо нестареющей классики трёх разных размеров (от mini до XXL) имеются кебабы для настоящих гурманов:

super-сырный

super-острый

огненный BBQ

фирменный грибной Green Kebab,

а также полностью овощной кебаб —

а также полностью овощной кебаб — #безмяса

Забота о гостях. В «Грин кебаб» запекают курочку для кебабов в печи по здоровому и правильному рецепту. Именно поэтому все блюда получаются очень сочными, вкусными и без лишнего жира.

Домашние лимонады. Прекрасный солнечным летом «Грин кебаб» точно поможет освежиться! Вас ждут холодные и очень вкусные домашние лимонады по низкой цене.