Дорогие друзья!
В мае автотехцентр «Грин-Авто» отмечает своё 16-летие!
Все эти годы мы работаем для вас, обеспечивая качественный ремонт и
профессиональное обслуживание автомобилей любого класса.
Десятки тысяч клиентов уже доверили нам свои автомобили — присоединяйтесь и вы!
Специальные Акции по случаю нашего 16-летия!
Для новых клиентов:
- Скидка 16% на первый заезд
- Действует на любой ремонт, ТО или запчасти
- Участвуют все типы авто: легковые, коммерческие, грузовые
- Доступно для автомобилей, которые ранее не обслуживались у нас
Для постоянных клиентов:
- Бесплатная мойка «Стандарт»
- При заказе услуг от 5 000 рублей
- В подарок за вашу лояльность!
Как принять участие в Акциях?
При сдаче автомобиля скажите мастеру-приёмщику промо-код: «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!»
Какие услуги можно получить?
- Полный спектр ремонтных работ
- Комплексное ТО
- Шиномонтаж и диагностика
- Кузовные работы
Приезжайте в «Грин-Авто»:
Зеленоград, пр-т Генерала Алексеева, 7
Телефон: +7 (926) 934-80-00
Пятницкое шоссе, поселок Жилино, 2м/1
Телефон: +7 (926) 157-80-00
Работаем каждый день с 9:00 до 20:00
Сайт: green-auto.ru
Акции действуют весь май — не упустите выгоду!
«Грин-Авто» — 16 лет зелёный свет для ваших автомобилей!
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