«Грин-Авто» — 16 лет с заботой о вашем автомобиле 01.05.2025 Реклама ООО «ГРИН-АВТО» ИНН:7735195140 erid:2Vtzqvb9X5m

Дорогие друзья!

В мае автотехцентр «Грин-Авто» отмечает своё 16-летие!

Все эти годы мы работаем для вас, обеспечивая качественный ремонт и

профессиональное обслуживание автомобилей любого класса.

Десятки тысяч клиентов уже доверили нам свои автомобили — присоединяйтесь и вы!

Специальные Акции по случаю нашего 16-летия!

Для новых клиентов:

  • Скидка 16% на первый заезд
  • Действует на любой ремонт, ТО или запчасти
  • Участвуют все типы авто: легковые, коммерческие, грузовые
  • Доступно для автомобилей, которые ранее не обслуживались у нас

Для постоянных клиентов:

  • Бесплатная мойка «Стандарт»
  • При заказе услуг от 5 000 рублей
  • В подарок за вашу лояльность!

Как принять участие в Акциях?

При сдаче автомобиля скажите мастеру-приёмщику промо-код: «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!»

Какие услуги можно получить?

  • Полный спектр ремонтных работ
  • Комплексное ТО
  • Шиномонтаж и диагностика
  • Кузовные работы

Приезжайте в «Грин-Авто»:

Зеленоград, пр-т Генерала Алексеева, 7

Телефон: +7 (926) 934-80-00

Пятницкое шоссе, поселок Жилино, 2м/1

Телефон: +7 (926) 157-80-00

Работаем каждый день с 9:00 до 20:00

Сайт: green-auto.ru

Акции действуют весь май — не упустите выгоду!

«Грин-Авто» — 16 лет зелёный свет для ваших автомобилей!

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