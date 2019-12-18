Лисица предстает в прямом крое, длиной до колена или середины бедра, с полнодлинным рукавом или с рукавом три четверти, с воротником-стойкой. Стильная и немного строгая шубка из лисицы-чернобурки или оттенка «кристалл» согреет в морозы и пронизывающие ветра.

Из бюджетных вариантов стоит отметить мутоновую коллекцию «Флора» (трапециевидный крой, несколько вариантов расцветки, оригинально скроенный капюшон, выкладываемый воротником), жакетики из орилага или французского кролика.

Нутрия — отличный недорогой вариант зимнего гардероба. Зачастую она в два раза дешевле, чем шуба из норки или лисицы. Нутриевые шубки смотрятся утонченно, после стрижки они становятся значительно легче, исчезают грубые остины, носкость высокая (до 10 сезонов), не боится влаги.

Пушистые и невероятно стильные жилеты из блюфроста станут изящным дополнением в любом гардеробе: накинуть на прохладную погоду в межсезонье — что может быть лучше?