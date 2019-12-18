Грандиозная меховая ярмарка от производителя пройдёт 19-20 декабря 18.12.2019 Меховая ярмарка

Шикарные шубы по привлекательной стоимости от «Кировской меховой фабрики» только на выставке-распродаже рядом с Зеленоградом (улица Андреевка, дом 29д, около ТЦ «Волна»).

С промокодом покупка станет выгодной: скидка 20% или рассрочка гарантированы. Промокод искать на официальном сайте фабрики.

«Кировская меховая фабрика» предлагает шубки и полушубки, головные уборы из лисицы, нутрии и норки, мутона и блюфроста, рекса и орилага.

Коллекции сменяют одна другую, а в хороводе моделей так сложно сделать выбор! Главное, что есть из чего выбирать!

Лисица предстает в прямом крое, длиной до колена или середины бедра, с полнодлинным рукавом или с рукавом три четверти, с воротником-стойкой. Стильная и немного строгая шубка из лисицы-чернобурки или оттенка «кристалл» согреет в морозы и пронизывающие ветра.

Из бюджетных вариантов стоит отметить мутоновую коллекцию «Флора» (трапециевидный крой, несколько вариантов расцветки, оригинально скроенный капюшон, выкладываемый воротником), жакетики из орилага или французского кролика.

Нутрия — отличный недорогой вариант зимнего гардероба. Зачастую она в два раза дешевле, чем шуба из норки или лисицы. Нутриевые шубки смотрятся утонченно, после стрижки они становятся значительно легче, исчезают грубые остины, носкость высокая (до 10 сезонов), не боится влаги.

Пушистые и невероятно стильные жилеты из блюфроста станут изящным дополнением в любом гардеробе: накинуть на прохладную погоду в межсезонье — что может быть лучше?

И все же норка — королева мехового царства. И с этим фактом сложно поспорить! Многообразие расцветок, как природных, так и с использованием искусственных красителей, легкий мех и очень приятный на ощупь, достаточно теплый для средней полосы России, ноский (до 10 сезонов). И что уж греха таить, шубка из норки самой дорогой породы всегда дешевле, чем шуба из соболя, шиншиллы, викуньи. В ассортименте «Кировской меховой фабрики» на выставке есть и классика, и ультрамодные коллекции. Найти идеально сидящую шубку под любой рост и тип фигуры не составит труда!

Распродажа

Модели шуб производства 2018 года будут предложены покупателю со скидкой до 50%. Это отличный вариант приобрести фабричное изделие по привлекательной цене.

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Определены первые три пятиэтажки, которые снесут в Зеленограде по программе реновации: на Заводской и в 9-м микрорайоне. На их месте построят многоэтажки Новости
Раздельный сбор отходов: как он устроен в Германии Истории
Дачники из Зеленограда оказались должны миллионы рублей из-за поломок счетчиков. Энергетикам обещали премии, они «будто знали, где и что искать» Истории
Мосгордума форсирует передачу полиции права наказывать за шум по ночам, какающих собак, парковки на газонах и костры в лесу. Правда, полиции за это надо заплатить, а денег нет Истории
Запершийся дома пятилетний ребенок едва избежал пожара Новости
Что на самом деле будет с парковками после реновации 19-го микрорайона? Власти об этом умолчали, а мы посчитали (всё очень плохо) Новости
Слышал, что отменили справку в бассейн для посетителей старше 12 лет. Но в Зеленограде продолжают её требовать. Это вообще законно (нет)? Ответы
«Пятерочка» и «Перекресток» перейдут на электронные ценники, чтобы вернуть доверие покупателей. Сейчас там вручную меняют до 1000 бумажных ценников каждый день Новости
На 400-х маршрутах пока оставят комфортабельные автобусы, в которых много сидячих мест. Но скоро их все равно спишут, и неизвестно, будут ли снова закупать такие же удобные автобусы Новости
Раки появились в городском пруду — это личная инициатива зеленоградца Алексея Конофеева. Он хочет восстановить экосистему пруда и просит помощи Истории
Почему фонари по утрам выключаются, когда на улице еще темно? Ответы
Проезд в электричках подорожает с 1 февраля. Цена на абонементы уже выросла Новости
Департамент образования готов помочь районным клубам с залами для зимних тренировок Новости
ЖК «Бакеево Парк» в пяти километрах от Зеленограда — что внутри? Партнерский материал
Крымский колокол мешает спать жителям 16 микрорайона — письмо в редакцию Истории
Началось строительство ещё одного жилого дома в третьем микрорайоне Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру