Шикарные шубы по привлекательной стоимости от «Кировской меховой фабрики» только на выставке-распродаже рядом с Зеленоградом (улица Андреевка, дом 29д, около ТЦ «Волна»).
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«Кировская меховая фабрика» предлагает шубки и полушубки, головные уборы из лисицы, нутрии и норки, мутона и блюфроста, рекса и орилага.
Коллекции сменяют одна другую, а в хороводе моделей так сложно сделать выбор! Главное, что есть из чего выбирать!
Лисица предстает в прямом крое, длиной до колена или середины бедра, с полнодлинным рукавом или с рукавом три четверти, с воротником-стойкой. Стильная и немного строгая шубка из лисицы-чернобурки или оттенка «кристалл» согреет в морозы и пронизывающие ветра.
Из бюджетных вариантов стоит отметить мутоновую коллекцию «Флора» (трапециевидный крой, несколько вариантов расцветки, оригинально скроенный капюшон, выкладываемый воротником), жакетики из орилага или французского кролика.
Нутрия — отличный недорогой вариант зимнего гардероба. Зачастую она в два раза дешевле, чем шуба из норки или лисицы. Нутриевые шубки смотрятся утонченно, после стрижки они становятся значительно легче, исчезают грубые остины, носкость высокая (до 10 сезонов), не боится влаги.
Пушистые и невероятно стильные жилеты из блюфроста станут изящным дополнением в любом гардеробе: накинуть на прохладную погоду в межсезонье — что может быть лучше?
И все же норка — королева мехового царства. И с этим фактом сложно поспорить! Многообразие расцветок, как природных, так и с использованием искусственных красителей, легкий мех и очень приятный на ощупь, достаточно теплый для средней полосы России, ноский (до 10 сезонов). И что уж греха таить, шубка из норки самой дорогой породы всегда дешевле, чем шуба из соболя, шиншиллы, викуньи. В ассортименте «Кировской меховой фабрики» на выставке есть и классика, и ультрамодные коллекции. Найти идеально сидящую шубку под любой рост и тип фигуры не составит труда!
Модели шуб производства 2018 года будут предложены покупателю со скидкой до 50%. Это отличный вариант приобрести фабричное изделие по привлекательной цене.