Сезон подготовки к экзаменам открыт, запускаются пробные занятия по ключевым предметам:
- Русский язык
- Английский язык
- Математика
- Обществознание
- История
- Физика
Почему стоит начать с пробного урока?
- Вы познакомитесь с преподавателем и форматом занятий.
- Поймете комфортны ли вам занятия в нашем центре.
- Получите детальный разбор своих сильных и слабых сторон.
Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа — идеально, чтобы совмещать с учебой и не перегружаться!
Количество мест в группах ограничено — успевайте занять свое место!
А чтобы лучше познакомиться с центром «Высший Балл», посетите день открытых дверей, который пройдет 30 августа в 17.00 по адресу Зеленоград, корпус 1614
Контакты:
Сайт: repetitor5plus.ru/
Телефон: +7-995-114-16-14
Телеграм-канал: t.me/vysshiy_ball
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости
К новому спортивно-досуговому центру «ТехноАрена» на площадке «Алабушево» будет доступ для всех горожан — для этого перенесут КПП Новости