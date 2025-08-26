Сезон подготовки к экзаменам открыт, запускаются пробные занятия по ключевым предметам:

Русский язык

Английский язык

Математика

Обществознание

История

Физика



Почему стоит начать с пробного урока?

Вы познакомитесь с преподавателем и форматом занятий.

Поймете комфортны ли вам занятия в нашем центре.

Получите детальный разбор своих сильных и слабых сторон.





Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа — идеально, чтобы совмещать с учебой и не перегружаться!



Количество мест в группах ограничено — успевайте занять свое место!



А чтобы лучше познакомиться с центром «Высший Балл», посетите день открытых дверей, который пройдет 30 августа в 17.00 по адресу Зеленоград, корпус 1614



Контакты:



Сайт: repetitor5plus.ru/

Телефон: +7-995-114-16-14

Телеграм-канал: t.me/vysshiy_ball