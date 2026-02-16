Сеты от 1 949:



Сет «Семейный»:

4 пирога по 450 грамм, 1 пирог 720 грамм

1 949 вместо 2 131



Сет «Гурман»:

6 пирогов по 450 грамм, 1 пирог 650 грамм

2 889 вместо 3 179



Сет «Классика»:

5 больших пирогов по 900 грамм

3 469 вместо 3 693



Сет «Сытный»:

7 больших пирогов (900 грамм)

5 839 вместо 6 225



Сет «Большая компания»:

10 больших пирогов (900 грамм)

7 669 вместо 8 160



А при заказе от 3 000 вы получаете ещё один пирог в подарок!*