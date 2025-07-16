17 июля мы открываем двери, встречаемся в 18:00
Беспроигрышная лотерея — подарки получат все— Много сюрпризов от лучших студий
— Фуршет, напитки и шоколадный фонтан
— DJ-сет и хорошее настроение
Но главное — атмосфера.
Изысканная, но не чопорная.
Уютная, но с настроением праздника.
Мы создаём пространство, где вам точно захочется остаться подольше.
Подробности в наших соцсетях:
Лейдис, до встречи — Зеленоград, корп. 1841
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