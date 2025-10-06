Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу — ветеринарных фельдшеров и администраторов-документоведов 06.10.2025 ZELENOGRAD.RU
Обязанности фельдшера

Помощь ветеринарному врачу на амбулаторном приёме и ассистирование на операциях, выполнение назначений, проведение вакцинации, чипирования.

График работы: 2/2 с 9:00 до 21:00.

Обязанности администратора-документоведа

Приём телефонных звонков, регистрация пациентов, запись на процедуры, работа с кассовым аппаратом, оформление отчётов и работа в системе МосЭДО, 1С, Exel.

График работы: 5/2 или 3/3, с 8:00 до 17:00 или с 9:00 до 21:00 соответственно.

Требования к кандидатам

  • Среднее, высшее или неоконченное высшее образование.
  • Стрессоустойчивость, коммуникабельность, исполнительность, стремление к обучению.
  • Опыт — приветствуется, но не обязателен.

Работодатель предлагает

  • Достойную заработную плату.
  • Официальное трудоустройство, полный соцпакет.
  • Профессиональное обучение и переподготовка за счёт работодателя.
  • Возможность реализовать себя в профессии
  • Участие в творческих, спортивных, социальных, и корпоративных мероприятиях.

Телефон: 8-967-067-27-87
Почта: sbbgzelao@vet.mos.ru

О клинике

Станция по борьбе с болезнями животных — единственная государственная ветеринарная клиника в Зеленограде, работает с 1973 года, входит в сеть ветклиник ГБУ «Мосветобъединение».

Оснащена современным оборудованием: ультразвуковые аппараты, цифровой и дентальный рентген, современная стоматологическая стойка, аппарат ингаляционной анестезии, аппарат искусственной вентиляции лёгких, современный стационар, камеры оксигенотерапии.

Оказываются все виды ветеринарной помощи: терапия, ультразвуковая и рентгенологическая диагностика, кардиологические исследования, стоматологические и хирургические операции, приём экзотических животных, лабораторные исследования, оформление ветеринарных сопроводительных документов, выезд на дом на специализированном автомобиле скорой ветеринарной помощи.

Государственная ветеринарная служба Москвы растёт и развивается, повышает качество, расширяет спектр оказываемых услуг, и ждёт вас в свою команду.

ГБУ «Московское объединение ветеринарии», ИНН 7708006274
