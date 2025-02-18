Государственная хореографическая школа «Фуэте» проводит добор детей на основное отделение, 0 класс и в группы подготовительного отделения, также проходит набор в группы «Хореография для взрослых».
Основное отделение (с 7 лет)
Программа:
- классический танец
- народно-сценический танец
- модерн-танец
- история искусств
- теория музыки.
0 класс подготовительного отделения (6-7 лет)
В программе — подготовка для поступления в 1 предпрофессиональный класс на 2025/2026 уч. год.
Подготовительное отделение (с 3,5 лет)
Программа:
- ритмика танец
- гимнастика.
Хореография для взрослых (с любым уровнем подготовки)
Программа:
- боди-балет
- стрейчинг
- фолк денс.
Контакты
Запись и более подробная информация по телефону: 8-495-944-66-22
Адрес: Зеленоград, корпус 127, школа «Фуэте»
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