ЦКО МИЭТ приглашает учащихся 7-17 лет на летние 2026 года. Программа сочетает освоение IT-навыков с развитием логического мышления и творческих способностей.
На каждой смене 4 возрастные группы: 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-16 лет.
Занятия проходят каждый день 10.00 до 18.00 (кроме сб. и вскр.)
Три занятия ежедневно: программирование, 3D- моделирование, графический дизайн,согласно возрасту.
Две прогулки, горячий обед и полдник.
В программе каждой смены дополнительно будут проводиться мероприятия в кибер тематике.
1 смена — 6 мест — 25 мая — 5 июня
2 смена — 13 мест — 8-19 июня
3 смена — 11 мест — 22 июня — 3 июля
4 смена — 23 места — 6-17 июля
5 смена — 2 места — 20-31 июля
6 смена — 9 мест — 3-14 августа
Специальные условия:
В этом году можно оплачивать путёвки материнским капиталом!
За путёвку можно сделать налоговый вычет!
Фиксированная цена при записи до 1 мая
После указанной даты стоимость участия увеличится на 5 000 рублей
Обучающие блоки включают:
- Основы программирования на Python и C++;
- Разработку игр в Roblox и Minecraft;
- 3D-моделирование в Blender;
- Графический дизайн в Photoshop;
- Командные проекты и тематические квесты
Контакты:
Адрес: Зеленоград, улица Юности, 11
Телефоны: +7-499-735-32-65, +7-916-062-04-09
Сайт: https://mietcenter.ru/summer-it-school/