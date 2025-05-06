Забудьте о долгих походах по разным магазинам! В «Горетовском» вы найдете все, что нужно: от свежих продуктов в «Пятёрочке» и деликатесов в «КуулКлевер» до товаров для любимых питомцев в «Четыре Лапы» и широкого ассортимента косметики и товаров для дома в «Улыбке радуги». «Детский мир» порадует маленьких посетителей, а «Fix Price» поможет сэкономить на полезных мелочах. Обновить гардероб легко с магазином «Одежда и обувь для всей семьи», а порадовать близких свежим букетом — с магазином «Цветы». Всегда под рукой — аптека «Здравсити», а для ценителей — уникальные «Продукты из Армении». Изысканные украшения ждут вас в ювелирном магазине «SOKOLOV», а неповторимые ароматы — в «Beauty & Rerfume». И конечно, не забывайте про свежую выпечку в «БУLКИ» и уникальную возможность получить профессиональный уход в студии маникюра и педикюра «4hands».





Решить важные вопросы и оставаться на связи — легко! В «Горетовском» к вашим услугам постамат Яндекс-маркет, банкоматы ПСБ и Т-банка, МФЦ, салон связи МТС, бюро переводов и фотоцентр с услугами ч/б и цветной печати, а также ксерокопирования документов.





Также к вашим услугам уютные заведения. Кафе-кондитерская «Русский Лес» порадует вкуснейшими десертами, «СушиСтор» предложит свежие суши в формате TAKE AWAY, а «ROSTIC'S» — любимые блюда из аппетитной курочки.





Приходите в «Горетовский» — здесь есть все для вашего удобства и хорошего настроения.





Пгт. Голубое, Тверецкий проезд, строение 18А