«Горетовский» — ваш центр притяжения! —  Все необходимое для комфортной жизни и приятного отдыха можно найти в самом сердце динамично развивающегося микрорайона Голубое — торговом центре «Горетовский». 06.05.2025 Реклама Звягинцев Р.Н. ИНН:773602311066 erid:2VtzqxQEtDH

Забудьте о долгих походах по разным магазинам! В «Горетовском» вы найдете все, что нужно: от свежих продуктов в «Пятёрочке» и деликатесов в «КуулКлевер» до товаров для любимых питомцев в «Четыре Лапы» и широкого ассортимента косметики и товаров для дома в «Улыбке радуги». «Детский мир» порадует маленьких посетителей, а «Fix Price» поможет сэкономить на полезных мелочах. Обновить гардероб легко с магазином «Одежда и обувь для всей семьи», а порадовать близких свежим букетом — с магазином «Цветы». Всегда под рукой — аптека «Здравсити», а для ценителей — уникальные «Продукты из Армении». Изысканные украшения ждут вас в ювелирном магазине «SOKOLOV», а неповторимые ароматы — в «Beauty & Rerfume». И конечно, не забывайте про свежую выпечку в «БУLКИ» и уникальную возможность получить профессиональный уход в студии маникюра и педикюра «4hands».


Решить важные вопросы и оставаться на связи — легко! В «Горетовском» к вашим услугам постамат Яндекс-маркет, банкоматы ПСБ и Т-банка, МФЦ, салон связи МТС, бюро переводов и фотоцентр с услугами ч/б и цветной печати, а также ксерокопирования документов.


Также к вашим услугам уютные заведения. Кафе-кондитерская «Русский Лес» порадует вкуснейшими десертами, «СушиСтор» предложит свежие суши в формате TAKE AWAY, а «ROSTIC'S» — любимые блюда из аппетитной курочки.


Приходите в «Горетовский» — здесь есть все для вашего удобства и хорошего настроения.


Пгт. Голубое, Тверецкий проезд, строение 18А

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