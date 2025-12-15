Основное направление мастерской — «Керамическое искусство», но также вы сможете выложить мозаику.

Ждут детей и взрослых, навыков никаких не надо, достаточно просто любить искусство.

Стоимость:

керамическое искусство — дети 600 руб/час, взрослые 700 руб/час

мозаика — дети 600 руб/час, взрослые 700 руб/час

мастер-класс по керамике (за одно занятие 2,5 часа) — 2000 рублей

гончарный круг — 800 руб/час

В стоимость входят все материалы.

Мастерская проводит дни рождения / девичники / мальчишники и т. д. и т. п.

Часы работы: понедельник-воскресенье, с 11.00 до 20.00 (без выходных и праздников).

Записываться НЕ надо, приходите в удобное для вас время. Записывают только от 5 человек. Если меньше гостей, то приходите без записи.

Вы можете приобрести:

авторскую керамику в подарок себе и близким

подарочные сертификаты

Телеграм: t.me/zelenyi_kot

Вконтакте: vk.com/zel_zelcat

Остались вопросы? Звоните/пишите:

Адрес: корпус 2033. Яндекс.карты