Основное направление мастерской — «Керамическое искусство», но также вы сможете выложить мозаику.
Ждут детей и взрослых, навыков никаких не надо, достаточно просто любить искусство.
Стоимость:
- керамическое искусство — дети 600 руб/час, взрослые 700 руб/час
- мозаика — дети 600 руб/час, взрослые 700 руб/час
- мастер-класс по керамике (за одно занятие 2,5 часа) — 2000 рублей
- гончарный круг — 800 руб/час
В стоимость входят все материалы.
Мастерская проводит дни рождения / девичники / мальчишники и т. д. и т. п.
Часы работы: понедельник-воскресенье, с 11.00 до 20.00 (без выходных и праздников).
Записываться НЕ надо, приходите в удобное для вас время. Записывают только от 5 человек. Если меньше гостей, то приходите без записи.
Вы можете приобрести:
- авторскую керамику в подарок себе и близким
- подарочные сертификаты
Телеграм: t.me/zelenyi_kot
Вконтакте: vk.com/zel_zelcat
Остались вопросы? Звоните/пишите:
- 8-925-612-71-82
- @tanya_bits, Татьяна
Адрес: корпус 2033. Яндекс.карты
