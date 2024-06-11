Гончарная мастерская «Гранат» приглашает на летние занятия! Мастерская открыта ежедневно с 12:00 до 19:00, и можно прийти без предварительной записи. Занятия подходят как для детей, так и для взрослых. Здесь каждый может создать свое уникальное изделие, не ограничиваясь темой. Опытные мастера помогут воплотить в жизнь любую идею, обучат различным техникам, работе на гончарном круге.
Древнее искусство лепки из глины не требует специальных навыков, но позволяет раскрыть творческий потенциал. Можно сделать посуду с инициалами, керамические сувениры, оригинальные панно, предметы декора и интерьера, скульптуры и авторские украшения, расписать фарфоровую тарелку.
В мастерской «Гранат» можно организовать отдельный мастер-класс для группы от пяти человек, праздник, девичник, свидание, корпоратив, и любое другое мероприятие. Совместное творчество — отличный способ сблизиться и насладиться процессом создания чего-то неповторимого вместе. Помимо этого, занятия с глиной обладают терапевтическим и успокаивающим свойством. Процесс отвлекает от гаджетов и улучшает настроение, так как позволяет сосредоточиться на настоящем моменте.
Общие занятия:
Дети — 600 руб./час
Взрослые — 700 руб./час
Индивидуальное занятие:
2500 рублей/1,5 часа (проводится либо с 10:30 до 12:00, либо после 19:00)
Мастер-класс / праздник:
От 5 человек — по 1 500 руб./1,5 часа
Все инструменты и материалы, а также последующий обжиг включены в стоимость занятий. В продаже имеются подарочные сертификаты, которые можно оформить на месте или онлайн.
Адрес: Зеленоград, корпус 418, 1 этаж (центр развития «Алые Паруса», «Город Мастеров», вход со стороны двора)
Телефон: 8-903-136-93-30 (мастер Милана)
Сайт: granatzelenograd.ru