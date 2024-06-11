Общие занятия:

Дети — 600 руб./час

Взрослые — 700 руб./час

Индивидуальное занятие:

2500 рублей/1,5 часа (проводится либо с 10:30 до 12:00, либо после 19:00)

Мастер-класс / праздник:

От 5 человек — по 1 500 руб./1,5 часа

Все инструменты и материалы, а также последующий обжиг включены в стоимость занятий. В продаже имеются подарочные сертификаты, которые можно оформить на месте или онлайн.

Адрес: Зеленоград, корпус 418, 1 этаж (центр развития «Алые Паруса», «Город Мастеров», вход со стороны двора)

Телефон: 8-903-136-93-30 (мастер Милана)

Сайт: granatzelenograd.ru

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