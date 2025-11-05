Замедляться
С глиной нельзя спешить. Она требует времени, как и всё самое важное в жизни.
Принимать несовершенства
Не всё получится с первого раза — и это нормально. Но часто именно ошибка делает вещь особенной.
Чувствовать руками
Глина «включает» тело, когда голова устала. Лепка руками возвращает нас к себе и помогает быть «здесь и сейчас».
Радоваться простым вещам
Из комка вдруг рождается чашка. Волшебство, которое можно сделать своими руками!
Чувствовать связь со временем
Тысячи лет назад люди так же лепили из глины. И в этом есть что-то очень настоящее.
Откройте для себя новый мир творчества и радости в гончарной мастерской «Гранат» в Зеленограде! Сюда можно прийти без записи, взять глину и сделать что-то уникальное своими руками. Мастерская открыта каждый день с 12 до 19 часов. Для взрослых и детей.
Зеленоград, корп. 418
8-903-136-93-30 — Милана