Откройте для себя новый мир творчества и радости в гончарной мастерской «Гранат» в Зеленограде! Сюда можно прийти без записи, взять глину и сделать что-то уникальное своими руками. Мастерская открыта каждый день с 12 до 19 часов. Для взрослых и детей.

Зеленоград, корп. 418

8-903-136-93-30 — Милана

Сайт: https://granatzelenograd.ru