Гончарная мастерская «Гранат»: чему учит глина? 05.11.2025

Замедляться

С глиной нельзя спешить. Она требует времени, как и всё самое важное в жизни.

Принимать несовершенства

Не всё получится с первого раза — и это нормально. Но часто именно ошибка делает вещь особенной.

Чувствовать руками

Глина «включает» тело, когда голова устала. Лепка руками возвращает нас к себе и помогает быть «здесь и сейчас».

Радоваться простым вещам

Из комка вдруг рождается чашка. Волшебство, которое можно сделать своими руками!

Чувствовать связь со временем

Тысячи лет назад люди так же лепили из глины. И в этом есть что-то очень настоящее.

Откройте для себя новый мир творчества и радости в гончарной мастерской «Гранат» в Зеленограде! Сюда можно прийти без записи, взять глину и сделать что-то уникальное своими руками. Мастерская открыта каждый день с 12 до 19 часов. Для взрослых и детей.

Зеленоград, корп. 418

8-903-136-93-30 — Милана

Сайт: https://granatzelenograd.ru
Реклама
Реклама
