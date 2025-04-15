17.04 в 19:00 пройдет вебинар с неврологом высшей категории клиники «Золотые руки» Шевченко Ириной Александровной
Почему болит голова и шея?
Головная боль и дискомфорт в шее — частые спутники современного человека. Но всегда ли причина в стрессе и усталости? Иногда за этими симптомами скрываются серьёзные нарушения, требующие внимания специалиста.
На вебинаре разберём:
- Основные причины головной боли и болей в шее — от мышечного напряжения до неврологических нарушений.
- Как отличить безобидное перенапряжение от опасных состояний
- Провоцирующие факторы — что усиливает ваши симптомы?
- Методы диагностики — какие обследования нужны, а без каких можно обойтись
- Тактика лечения — как снять боль и предотвратить её возвращение
- Тревожные признаки, при которых нужно срочно обратиться к врачу
Кому будет полезно?
- Тем, кто часто сталкивается с головной болью и дискомфортом в шее
- Людям, работающим за компьютером или в напряжённой позе
- Тем, кто хочет понять причину боли и научиться с ней справляться
Регистрация по ссылке: https://cloud.vkurse.ru/#selfregistration:2f1700d4-0176-4e8c-9da2-c854d4b3b849
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