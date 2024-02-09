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Вас ждут по адресу: г. Зеленоград, Крюковская площадь, 1, торговый комплекс «Иридиум», 1 этаж, «ОРГАНИК ШОП».

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Постаматы поставят у станции Крюково и на Центральном проспекте Новости
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Зеленоградские новостройки начали понемногу дешеветь после рекордного подорожания в прошлом году Новости
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Количество автобусов №20 увеличили после отмены 17-го маршрута Новости
«Меня довел социум и предательство близких». Как хронический алкоголик держал дома целый арсенал оружия, а потом расстрелял посетителей зеленоградского кафе Истории
Местный житель гоняет водителей, заезжающих на тротуар Центрального проспекта, пока власти бездействуют Новости
На вокзале в Крюково положат противоскользящие коврики. Без отопления там скользко Новости
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Эксперимент с отменой зеленого мигающего светофора снова продлен — теперь до лета Новости
Очередная беседка для пикников рухнула в зеленоградском лесопарке. Предыдущие случаи списывали на вандалов Новости
Пассажиры заметили дубль 23-го автобуса — «Мосгортранс» объяснил, что это такое Новости
Парковку очистили от снега, поднимая машины эвакуатором. Похоже, это не самый быстрый способ Новости
Предупреждение для пешеходов о совмещенной фазе появилось на экспериментальных светофорах Новости
Охранники поездов МЦД спят, едят и сушат бельё прямо в вагонах. Это вообще нормально? Отвечает перевозчик ЦППК Ответы
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Одиннадцать километров ничьих труб нашли в подвалах зеленоградских домов Новости
Стало известно расписание объединенных автобусных маршрутов 17+23 и 5+10 Новости
Строительство крытого рынка на Крюковской площади отложили. Уличные палатки снова остаются, но в теории могут снизить цены Новости
На нескольких зеленоградских светофорах включили таймер обратного отсчета. Но это временно Новости
Обложки для паспортов появились в магазине «Зеленоград.ру» Новости
Две большие парковки на Сосновой аллее станут бесплатными. Управа предлагает сделать там фестивальную площадку Новости
Зеленоградец Александр Усольцев получили премию мэра за развитие туристического потенциала Москвы Новости
После открытия «Вайлдбериз» в жилом доме, грузовик начал ездить по пешеходной дорожке среди идущих в школу детей Новости
Определился застройщик ТЦ в 19-м микрорайоне. На аукционе он поднял цену за участок в 60 раз Новости
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Размер креста на обновленной версии герба района Савелки увеличили — теперь его можно разглядеть без микроскопа Новости
Автобусная остановка «МЦД Крюково» на эстакаде, с помпой открытая недавно мэром, завалена снегом. Похоже, забыли решить, кому её чистить Новости
Пешехода сбили на улице Гоголя — он шел по «зебре» без светофора, который планировали ставить на всех таких дорогах ещё четыре года назад Новости
Воспитательнице детского сада, которая привела детей на соседний каток, пришлось самостоятельно расчищать его от снега Новости
«Жилищник» добрался до очистки парковок после снегопада. Как помочь ему убрать снег чуть быстрей Ответы
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Выдано разрешение на строительство торгового центра на месте заброшенного продуктового магазина в 10-м микрорайоне Новости
Продолжение сериала «Молодёжка» снимают в Зеленограде. Для этого МИЭТ превратили в «Политехнический университет» Новости
После внезапных отключений электричества в 9-м микрорайоне у многих жителей испортилась техника Новости
Зеленоградские волейболисты заняли призовые места на первенствах Москвы и России Новости
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