Upgrade Shop не начинает с громких обещаний.
Уровень повышался постепенно.
10 000 — разыграны.
15 000 — разыграны.
20 000 — разыграны.
Теперь — финал года.
iPhone 17 в подарок.
Условия участия:
— Подписаться на канал Upgrade Shop
— Нажать кнопку «Участвую» в закреплённом сообщении
Закрытый канал — без ботов
Честный розыгрыш, только реальные участники
Итоги — 30.12
Подарки такого уровня не разыгрываются случайно.
Для Upgrade Shop — это традиция.
